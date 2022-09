A közép-horvátországi Novska közelében egy személyvonat beleütközött egy álló tehervonatba.

A szerencsétlenség következtében több vagon felborult. Hivatalos információk szerint a mozdonyvezető és a kalauz mellett egy utas is életét vesztette (a sajtó viszont négy áldozatról tud már). Tizenegyen sérültek meg - külföldi, iráni állampolgárok is -, de senki sincs közülük életveszélyes állapotban.

Még az éjjel a helyszínre érkezett Andrej Plenkovic horvát kormányfő és több miniszter is.

Plenkovic a sajtónak úgy nyilatkozott: az éjszaka közepén nem lehet megállapítani milyen sebességgel haladt a személyvonat, amikor belecsapódott az előtte meghibásodás miatt álló tehervonatba. A mozdonyvezető nem állt meg a piros jelzőnél. Azt hogy miért, még vizsgálják - hangsúlyozta a kormányfő.

A Jutarnji List horvát lap arról számolt be, hogy a baleset helyszínén rendőrségi vizsgálat indult, valamint a közlekedési hatóság baleseteket kivizsgáló ügynökségének főnyomozója is részt vesz az eljárásban. Egyelőre még nem tudni, hogy a balesetet emberi tényező, vagy a vonat hibája okozta. A portál szerint már négy halálos áldozat van.

Curently 11 wounded in TRAIN No 2056 RAIL CATASTROPHY have been salvadged from collision site of 2 trains near RAJIC and deployed by ambulance to 4 regional hospitals Pakrac, Slavonski Brod, Novska and Sisak #CROATIA. pic.twitter.com/OLIzkjvZxS