A régió többi országához hasonlóan Szerbiában is magasabbak a fizetések a népszerű pihenő- és üdülőhelyeken. A pincérek bére borravaló nélkül meghaladja a 700 eurót (270 ezer forint), míg a szobalányok Horvátországban 1200 eurót (463 ezer forint) is megkereshetnek havonta - írja a vajdasági Szabad Magyar Szó. Az idénymunkák májustól októberig tartanak, s jó alkalmat biztosítanak arra, hogy a munkavállalók extra bevételhez jussanak – mondta Igor Avramović, a Klik do posla (Egy kattintás a munkáért) nevet viselő oldal szerkesztője.

„Az idén a turisták számára népszerű szerbiai helyek mellett Horvátország került a középpontba, amely Montenegrót utasította maga mögé, azzal, hogy a feltételek sokkal jobbak. A legkeresettebbek a pincérek, a szakácsok, a pizzasütő mesterek, a szobalányok, a recepciósok” – nyilatkozta a Nova portálnak Avramović, aki szerint egy pizzasütő mester kezdő fizetése Szerbiában 600 eurónál kezdődik és 1000 euróig terjed.

A szerbiai fizetések az idénymunkások esetében teljesen korrektnek és elfogadhatónak tűnnek, figyelembe véve az országos átlagkeresetet, viszont a szomszédos Horvátországban a bérek még magasabbak: egy pizzasütő mester bére ott 1300 eurónál kezdődik, a tapasztalattal rendelkező pincérek átlagosan 1000 eurót keresnek, akiknek pedig nincs még rutinjuk a szakmában azok 900 eurós bérre számíthatnak, amihez hozzájön a borravaló. Avramović szerint a szakácsok kezdőfizetése Horvátországban 1500 euró. A felsorolt munkák esetében a legtöbb munkaadó szállást és étkezést is biztosít, ami igen nagy megtakarítást jelent.