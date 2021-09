Most már második hete robbant ki a botrány, amely szerint Krisztalina Georgieva, az IMF jelenlegi vezetője, de a Világbank 2018-as vezérigazgatója nyomást gyakorolt egy jelentés elkészítésekor a beosztottjaira, hogy Kínának kedvezzenek. A WilmerHale ügyvédi iroda által folytatott vizsgálat jelentése megállapította, hogy a bank magas rangú vezetői mindent megtettek, hogy javítsák Kína helyezését a Doing Business jelentésben, miközben a bank Kína támogatását kérte egy tőkeemeléshez. Georgieva, a Világbank akkori vezérigazgatója nyilvánosan és munkatársai előtt is bírálta a vizsgálatot, de az IMF igazgatótanácsához intézett nyilatkozatában, részletesebben is leírta álláspontját - derül ki a Reuters beszámolójából.

Ő maga vádolta a Világbank korábbi elnökének, Jim Kong Kimnek a hivatalát manipulációval: azt állítja, hogy közbelépett, hogy megakadályozza Kim egyik munkatársának javaslatát, amely szerint a Világbank Doing Business 2018 jelentésében Kína összesítésébe Hongkong adatait is bevonják, ami jelentősen javította volna Kína pozícióját. Kim nem válaszolt a megkeresésekre. Georgieva elmondta, hogy a hongkongi adatoknak a kínai Doing Business rangsorba való felvételének megakadályozására tett erőfeszítései azt mutatják, hogy a Világbank adatai integritásának megőrzése érdekében tett erőfeszítéseit.

"Hogy egyértelmű legyen: ilyesmi nem történt, és ilyen soha nem is fog történni a vezetésem alatt" - írta nyilatkozatában, jelezve, hogy a vizsgálat megállapításai "azt a hamis és megalapozatlan állítást tartalmazzák, ... hogy kollégáim és én a Világbanknál egy ország Doing Business rangsorát indokolatlanul feljavítanánk a tőkekötelezettségekért cserébe".

A bolgár közgazdászt - aki az első fejlődő országból származó személy, aki a Világbank élére került -, lemondásra szólították fel az ügy miatt, bár korábbi kollégái kiálltak mellette. Az IMF igazgatótanácsa kedden ülésezett, hogy meghallgassa az etikai bizottság első jelentését, és megállapodott abban, hogy hamarosan újra összeül.

Az amerikai képviselőház pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságának elnöke, Maxine Waters pénteken úgy nyilatkozott, hogy a Világbankban "Kína indokolatlan befolyását" részletező megállapítások és Georgieva szerepe a "Doing Business" adatoknak a kínai kormány megbízásából történő manipulálásában nagyon aggasztó".

"Ez aláásta a Világbank hírnevét, és megkérdőjelezi az IMF jelenlegi vezetését is, ahol az adatok integritása kritikus fontosságú a küldetés szempontjából, és ahol bármely önérdekű hatalom indokolatlan befolyása veszélybe sodorhatja a globális pénzügyi rendszer stabilitását" - mondta Waters.

A Világbank jelenlegi elnöke, David Malpass szerint a WilmerHale vizsgálatának megállapításai önmagukért beszélnek, de részletesebben nem nyilatkozott.