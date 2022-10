A magyar gazdaság növekedése jövőre jelentős mértékben lassulhat, a tavalyi 7,1 százalékos eredményt idén még 5,7 százalékos bővülés követhet, 2023-ban azonban már csak 1,8 százalékos lesz a Nemzetközi Valutaalap (IMF) prognózisa szerint – derül ki a pénzintézet legújabb, világgazdasági kilátásokról szóló (World Economic Outlook, WEO) jelentéséből.

Kelet-Közép-Európát, azon belül pedig különösen Magyarországot, Csehországot és Szlovákiát nagyon érzékenyen érinti az orosz gáznak való kitettség, valamint az, hogy ezeknek az országoknak nehéz alternatív forrásokat találni – írja a valutaalap.

Az IMF számításai szerint a tavalyi éves 5,1 százalékos magyarországi inflációt idén 13,9 százalékos eredmény követhet, és jövőre is csak minimális mértékű javulással kalkulálnak: 13,3 százalékos éves áremelkedéssel. A munkanélküliségi ráta a 2021-es 4,1 százalékról idén 3,4 százalékra eshet, míg 2023-ban 3,8 százalék lehet.

Számos kihívással néz most szembe a világgazdaság: magas infláció, szigorodó pénzügyi feltételek, Oroszország ukrajnai inváziója és a pandémia hatásai is rányomják a bélyeget a globális gazdasági kilátásokra . A következő időszak gazdasági jövője javarészt attól függ majd, a monetáris politika sikeres lesz-e, ahogy az ukrajnai háború alakulása és az esetleges újabb járványhelyzet okozta gyártási leállások is nagyban befolyásolhatják.