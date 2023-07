Ez aztán a jó hír: már csak 3 százalék az Egyesült államok inflációja, vagyis megegyezik a magyar jegybanki célértékkel, és a 2 százalékos amerikait sem haladja meg sokkal. A maginfláció ugyan még magasabb, de nagy gond már nemigen lehet, és ezúttal úgy tűnik, a befektetők is fellélegeztek, hisz azért az amerikai adat elég jó útjelző Európának is. Most már látszik, hogy megszabadul a világ az elmúlt 1-2 év inflációjától.

Nagy csökkenés egy hónap alatt

Az adat különösen úgy szép, hogy májusban még 4,1 százalék volt, így a júniusi 3 százalék elég látványos csökkenés. A maginfláció 5,3-ról 4,8 százalékra esett, míg az elemzői várakozások átlaga 5 százalék volt, így az élelmiszerek és energia nélküli adat is jó irányba halad. Havi szinten még jobb a helyzet: mind a fő adat, mind a maginfláció 0,2 százalék volt júniusban májushoz képest, így a látszik, hogy az áremelkedés erősen lelassult, az éves adat a maginflációban a bázishatásnak köszönhetően magasabb.

Kullogó Fed

A Fed ugyan állandóan aggodalmaskodott az utóbbi időben, mintha nem tudták volna elhinni, hogy munkájuk eredményes és az infláció tényleg csökken, de hát ugyanígy nem akarták elhinni, hogy érdemi inflációról van szó, amikor az két éve száguldani kezdett. Utoljára még esetleges őszi kamatemelésekre figyelmeztettek, de ezek után valami nagyon drámainak kellene történnie ahhoz, hogy a már most is 5 százalék fölötti kamat további emelése ténylegesen felmerüljön.

A piac szerint minden rendben

A piac is így döntött: a dollár gyengült az euróhoz képest, miután az euró kamata még emelkedhet, közelítve a dollár szintjét, az viszont talán belátható időn belül már csökkenhet is. Az igazi reakció azonban a tőzsdéken jelentkezett: heves szárnyalásba kezdtek, miután az amerikai kamatszint döntő irányjelző a tőzsdéknek.

Még a forint is meglódult

A főbb európai indexek egy százalékos pluszban vannak, az amerikai határidős indexek is magas nyitást vetítenek előre, és a hazai piac is szépen teljesít: az OTP és a Mol nagyjából 1 százalékkal emelkednek, a Richter több mint 2 százalékkal ugrik. A forint is nagyot ugrott: a reggeli eurónkénti 378 körüli szintről 375-re módosult, ami közel egy százalékos erősödés. Ezek után a 370-es komoly szint újabb megtesztelése sem kizárható.