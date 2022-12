A 7,3 százalékos inflációs várokozásokhoz képest csak 7,1 százalékkal növekedtek a fogyasztói árak Amerikában az előző év azonos időszakához képest. A befektetők szerint

ebből egy trendforduló is következhet

az S&P 500 - azaz a legnagyobb, tőzsdén jegyzett amerikai vállalatok indexe - hosszabb távon is kijöhet a az év eleje óta tartó csökkenő spirálból. Az adatokat azért figyelik tágra nyílt szemekkel a piacok, hiszen ennek egyenes következménye lehet, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve, amely szerdán áll a számaival a nyilvánosság elé, visszafoghatja a szigorítás és persze a kamatemelés ütemét. Ez ugyan rossz lehet az amúgy is bitang erős dollárnak, ellenben lökést adhat az eurónak és - különösen a friss brüsszeli alku fényében - akár a forintnak is.