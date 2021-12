A gazdasági szankciók sújtotta Irán egyre nehezebb helyzetbe kerül, miután az atomalku-tárgyalások - amelyek segíthetnének a pénzügyi és külkereskedelmi korlátozások feloldását - megrekedtek. Miközben az országban fokozta urándúsítási tevékenységét, amely miatt Izrael és az Egyesült Államok is attól tart, hogy nukleáris fegyverkezésbe kezd a perzsa ország. Ezért a két szövetséges december elején több hadgyakorlatot tartott, ahol szimulálták azt is, hogy Irán ellen indítanak támadást, erre válaszul tartott most erőfitogtatást Teherán.

Bageri szerint az iszlám köztársaság "rakéták százaival rendelkezik, s ezek meg tudnának semmisíteni egy olyan országot, amely meg merné támadni". Hozzátette, hogy tizenhat, különböző típusú ballisztikus rakétát indítottak előre kijelölt célpontok ellen a hadgyakorlaton.

Kapcsolódó Katonai csapásra készül Izrael és az USA az iráni atomlétesítmények ellen

Hoszein Szalami, az iráni Forradalmi Gárda főparancsnoka szintén fenyegetést intézett Izraelhez. A manőver - úgy fogalmazott - "komoly figyelmeztetés a cionista rezsim képviselői számára".

"Amennyiben a legkisebb hibát is elkövetik, levágjuk a kezüket" - hangoztatta Szalami.

Az állami televízióban megjelent felvételeken rakétákat lehetett látni, amint megsemmisítettek egy célpontot, amely az izraeli Dimona nukleáris létesítményre hasonlított.

"A Dimona nukleáris létesítmény másával a Forradalmi Gárda sikeresen gyakorolhatta rakétákkal végrehajtott hadgyakorlata során a cionista rezsim egyik kritikus központja elleni támadást" - közölte a Tasznim félhivatalos hírügynökség.

A Nagy próféta fedőnevű hadgyakorlat hétfőn indult a Perzsa-öböl menti Busehr, Huzesztán és Hormozgán tartományokban.

A brit kormány élesen bírálta pénteken, hogy a manőver során ballisztikus rakétákat is bevetettek, amit a regionális és nemzetközi biztonság fenyegetéseként értékelt. Állásfoglalásában a londoni külügyminisztérium leszögezte, hogy a ballisztikus rakéták bevetése az ENSZ 2231-es számú határozatának súlyos megsértését jelenti, amely tilt bármiféle cselekményt nukleáris robbanófejek hordozására képes eszközökkel.

A hadgyakorlatot a 2015-ös iráni nukleáris megállapodás felélesztését célzó, Bécsben zajló tárgyalások hátterében tartották. Az egyeztetések legutóbb elakadtak, de hétfőn vélhetően ismét összeülnek a felek. Az amerikai kormány közölte: felkészül a megbeszélések kudarcára.