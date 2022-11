A techóriások létszámcsökkentései kellemetlen helyzetbe hozhatják Írországot, de elemzők szerint ez felfogható egy ébresztőként is: a döntéshozók most megláthatják az árnyoldalát is annak, hogy az ország túlságosan függ ezektől a vállalatoktól – írja a Financial Times.

Dublin évtizedeken keresztül játszott arra, hogy az országba csábítsa a nagy IT-cégeket, ami befektetések, álláshelyek és adó formájában is hasznot hozott. A Davy Group vagyonkezelő és pénzügyi tanácsadó vállalat szerint az ír főváros munkavállalóinak 12 százaléka ezeknek a multinacionális techcégeknek az alkalmazottja. A techóriások számára is előnyös volt az írországi székhely, hiszen így alacsony, 12,5 százalékos társasági adót kellett csak fizetniük tevékenységük után, a kormány azonban még így is impozáns pénzügyi tartalékot tudott felhalmozni, amelynek segítségével enyhíthetők az aktuális megélhetési nehézségek is.

Most azonban a Meta elbocsátja globális munkaerőbázisának 13 százalékát, a Twitter a felét, a Stripe ír-amerikai pénzügyi szolgáltató pedig a munkavállalói 14 százalékától válik meg, mindez pedig egyet jelenthet azzal, hogy kipukkad az ír techlufi.

Rövid távon ezek a döntések annyit jelentenek, hogy több száz álláshely szűnik meg Írországban, hosszabb távon azonban komolyabb gazdasági átalakulás előszele lehet ez.

Nem jó hír ez azoknak az embereknek, akik elveszítik az állásukat, más szektorok számára azonban, amelyek eddig elnyomásban működtek, ez akár egy remek esély is lehet arra, hogy helyrebillentsék az egyensúlyt

- mondta Mark O’Connell, az OCO Global tanácsadói iroda vezérigazgatója.

A technológiai szektor visszaszorulása az ír munkaügyi viszonyokat is átrendezheti. 2021 első negyedéve óta az országban 24 ezer új álláshely jött létre az informatikai és kommunikációs szektorban, az ország foglalkoztatottsági rátája rekord magas, 73,5 százalékos volt 2022 második negyedévében. A jól megfizetett techalkalmazottak vásárlóereje pedig extra magasságokba küldte a lakások bérleti díját.

Danny McCoy, a legnagyobb ír üzleti képviseleti csoportja, az IBEC vezérigazgatója szerint