Szerbiában csütörtökön több mint 26 ezer koronavírustesztet végeztek, és 7602 személynél mutatták ki a koronavírus jelenlétét, vagyis a tesztelt személyek harminc százalékának volt pozitív az eredménye - derül ki a vajdasági Szabad Magyar Szó beszámolójából. A szerda kora délután közzétett adatok megjelenését követő egy napban harmincegy személy vesztette életét a koronavírus szövődményei miatt, amivel a hétmilliós országban 7664-re nőtt az áldozatok száma a vírus megjelenése óta.

Jelenleg Szerbiában 156 személy van lélegeztetőgépen, 3901 személyt ápolnak kórházban koronavírus-betegséggel. A szerdai adatokhoz képest az új fertőzöttek száma minimálisan, pontosan huszonnéggyel csökkent, ugyanis a hét közepén 7626 új fertőzöttről számolt be az Egészségügyi Minisztérium erre a célra létrehozott honlapja. A lélegeztetőgépen levők száma is csökkent szerda óta, mégpedig 167-ről 156-ra egy nap alatt.

A járvánnyal kapcsolatos gazdasági válságkezelés részeként a szerb kormány döntése értelmében minden nagykorú állampolgár húsz euró, azaz 2350 dinár (hétezer forint) támogatásban részesül decemberben – idézte a Szabad Magyar Szó Sinisa Mali pénzügyminiszter bejelentését. A támogatást azok kapják, akik korábban telefonon vagy az online űrlap kitöltésével jelezték a igényüket, ők automatikusan megkapják a pénzt.

Választás lesz

Azoknak, akik még nem igényelték a támogatást, és azoknak, akik időközben töltötték be 18. életévüket, november 15-ig kell jelentkezniük. A szerb kormány májusban már kifizetett 30 eurót minden nagykorúnak, aki ezt igényelte. A másik harminc eurót novemberben fizetik majd. A nyugdíjasok ötven eurós támogatását szeptember 22-én fizeti az állam, és a tervek szerint februárban minden nyugdíjas 20 ezer dináros (60 ezer forint) támogatásban részesül.

Nem mellékes mellékkörülmény, hogy jövő tavasszal Szerbiában várhatóan választásokat rendeznek majd, de még nem tudni, hogy az elnökválasztással egy időben tarják-e a köztársasági és az önkormányzati választásokat is.

Vasszigor Kolozsváron

Romániában országos szinten az intenzív osztályokon 109 kórházi ágy van még szabadon, ezek közül 40 gyerekeknek – tájékoztatta a médiát csütörtökön az egészségügyi tárca a Maszol tudósítása szerint. A fővárosban mindössze három szabad ágy van az intenzív terápián. A bukaresti Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS) jelentése szerint jelenleg 6271 személyt kezelnek kórházban koronavírus-betegséggel, közülük 741-en szorulnak intenzív terápiás ellátásra. A kórházban kezelt betegek között 182 kiskorú van, közülük tizenkettőt ápolnak az intenzív osztályon.

A Kolozs megyei vészhelyzeti bizottság csütörtökön egy sor megszorító intézkedés életbe léptetéséről döntött azokon a településeken, amelyekben a koronavírus fertőzöttségi rátája lakosságarányosan meghaladta a két ezreléket. Így az intézkedések Kolozsvárt, illetve Szászfenes, Tordaszentlászló és Szind községeket érintik.

A bizottság határozata értelmében a sportrendezvényekre csak a lelátók kapacitásának 50 százalékáig engedhetnek be nézőket, akiknek maszkot kell viselniük. A mozik, az előadó- és a koncerttermek a kapacitásuk 70 százalékáig engedhetnek be nézőket, akiknek maszkot kell viselniük. Családi rendezvények (esküvők, keresztelők) legtöbb 150 személy részvételével szervezhetők meg szabadtéren. Szind községben, ahol a ráta meghaladta a három ezreléket bezárnak a mozik, előadó- és koncerttermek, de szabad téren is tilos bármiféle köz- vagy magánrendezvényt szervezni.

Vegyes hírek Csehországból

Szlovákiában csütörtökön 8999 PCR-teszt készült, ezekből 902 lett pozitív - adta hírül a pozsonyi Új Szó. Az elhunytak száma hárommal nőtt, s ezzel elérte 12 569-et. Kórházban 393 személyt ápolnak koronavírus-betegséggel vagy annak gyanújával. Ez 139-cel több, mint az előző napon, szerdán. Csütörtökön 2565 személy kapta meg a koronavírus elleni vakcinát, a beoltottak száma 2 415 044 az öt és fél milliós országban.

Csehországban a hét közepén 542 új koronavírus-fertőzéses esetet jegyeztek fel, ami 147-tel több, mint egy héttel korábban - írta a Radio Praha. Kórházban 154 koronavírus-beteget ápolnak, ami másfélszeres növekedés az egy héttel korábbi 100-hoz képest. Súlyos állapotban 29-en vannak. A járvány terjedését jelző reprodukciós ráta, azaz, hogy egy ember hánynak adja tovább a fertőzés 1,1 volt a héten, ám öt napja csökken. Az iskolákban az évkezdet után készült tesztek nem mutatták a járvány gyors terjedését, ezért csak helyi szinten fogják megismételni ezeket, amennyiben a szaporodó fertőzések ezt indokolni fogják.