Joe Biden elnök és felesége, Jill a Fehér Házban töltött első évük alatt 610 702 dollárt kerestek, és 150 439 dollár szövetségi jövedelemadót fizettek. Ez 2021-ben 24,6 százalékos adókulcsot jelentett, ami jóval meghaladja az amerikai átlagos 14 százalékos adóterhet. Az összegek hasonlóak voltak Bidenék 2020-as bevallásaihoz, amikor is 607 336 dolláros jövedelemről számoltak be, amikor az elnökjelöltségért indult. Akkor 25,9 százalékos szövetségi jövedelemadó-kulcsot jelentettek – írja az NPR.

A háztartások országos mediánjövedelme az amerikai népszámlálási adatok szerint 67 521 dollár volt 2020-ban. Ehhez képest az elnöki pár tízszer több pénzből gazdálkodott.

Ez a második egymást követő év, hogy Biden a Fehér Házban közzétette adóbevallását, és ezzel újraindította azt a hagyományt, hogy az elnökök nyilvánosságra hozzák bevallásaikat, miután Donald Trump elnök erre nem volt hajlandó.

Mind az idei, mind a tavalyi év meredek visszaesést jelentett Bidenék számára 2019-hez képest, amikor közel 1 millió dollárt kerestek, elsősorban könyveladásokból, beszédekből és a Pennsylvaniai Egyetemen és az Észak-Virginiai Közösségi Főiskolán betöltött tanári állásaikból.

Bár Jill Biden még mindig tanít Virginiában, miközben first ladyként szolgál. A bevallások szerint Biden 378 333 dollárt keresett elnökként, mert tavaly csak január 20-án iktatták be, így majdnem egy hónapnyi bevételt veszített el a 400 000 dolláros éves fizetésből, míg felesége 67 116 dollárt kapott egyetemi tanári munkájáért.

A házaspár 2021-ben 17 394 dollárt adott 10 különböző jótékonysági szervezetnek. A legnagyobb adomány 5000 dollár volt a Beau Biden Alapítványnak, a gyermekbántalmazás elleni küzdelemmel foglalkozó nonprofit szervezetnek, amelyet fiukról, Beau-ról neveztek el, aki 2015-ben, 46 évesen agydaganatban halt meg.

Bidenék közzétették 2021-es delaware-i jövedelemadó-bevallásukat is, és arról számoltak be, hogy ott 30 765 dollár állami jövedelemadót fizettek. A first lady közzétette virginiai bevallását, amely szerint 2721 dollár virginiai állami jövedelemadót fizetett.

Kamala Harris alelnök és férje, Doug Emhoff közzétették 2021-es adóbevallásaikat, amelyekből kiderült, hogy 2021-ben 1 655 563 dollárt kerestek, és 523 371 dollárnyi adót fizettek - ez 31,6 százalékos szövetségi jövedelemadó-kulcsot jelent. Harris és Emhoff emellett 120 517 dollár kaliforniai jövedelemadót és 20 044 dollár New York-i jövedelemadót fizetett.

Biden személyes pénzügyeinek átláthatóságával kampányolt, és a 2020-as választások előtt nyilvánosságra hozta 22 év adóbevallásait. Ez közvetlen kihívás volt Trumpnak, aki éveken át azzal érvelt, hogy egy ellenőrzés megakadályozza őt abban, hogy nyilvánosságra hozza az adóbevallásait – noha az IRS több mint négy évtizede előírta, hogy a regnáló elnökök és alelnökök adóbevallásait ellenőrizni kell.

A New York Times később megszerezte Trump adóbevallását, és arról számolt be, hogy a Fehér Házban töltött első évében mindössze 750 dollár szövetségi jövedelemadót fizetett. Az IRS adatai szerint az átlagos adóbevalló 2017-ben nagyjából 12 200 dollárt fizetett, ami körülbelül 16-szorosa annak, amit a volt elnök fizetett.

Az Egyesült Államokban progresszív adófizetési rendszer van: az éves jövedelem alapján utólag számítják ki az adókulcsot, majd visszatérítésekkel kompenzálják azokat, akik alacsonyabb fizetésre többet fizettek.