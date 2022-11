Karen Donfried eurázsiai és európai régióért felelős amerikai helyettes államtitkár két hetet töltött Ukrajnában, ahol lenyűgözte, hogy az emberek eltökéltek az országuk megvédésére, valamint az összefogás, ahogy segítik egymást. Kijevben arról tárgyalt, hogy az orosz hadsereg elmúlt időszakban végrehajtott támadásai után hogyan segíthetne az Egyesült Államok az energiaellátás biztosításában.

Azzal kapcsolatban, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök féle vezetés jelezte, hogy Oroszországgal nem tárgyalnak, amíg Vlagyimir Putyin vezeti az országot, akit háborús bűnösnek tartanak, jelezte, hogy bár támogatják, hogy béketárgyalásokat folytassanak a felek, de nem hagynak fel Ukrajna támogatásával. Idézte Joe Biden elnököt, aki szerint Ukrajna döntheti el, hogy mikor ül tárgyalóasztalhoz. „Ha Ukrajna nem kap segítséget, akkor Ukrajnának vége” – tette hozzá, jelezve, hogy Washington folytatja a fegyverszállításokat és a pénzügyi támogatások folyósítását.

Nem fél, hogy megbomlik az európai egység

Az Európai Unióval kapcsolat esetében hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok első és legfontosabb szövetségese, ez pedig nem függ Ukrajna helyzetétől, hanem mindig is kiemelt szerepe volt a közös együttműködésnek. Azt is jelezte, hogy Washington nagyra értékeli, hogy az EU pénzügyileg is támogatja a kijevi kormányt. Donfried szerint az eddig vállalt 9 milliárd eurónyi uniós felajánlás is megérkezik, noha ebből még csak 4,2 milliárd eurót utalt csak el Brüsszel.

Azt is közölte a régióért felelős államtitkár, hogy bár kedden tartják a félidős választásokat az Egyesült Államokban, de az amerikai pénzügyi és hadianyag-támogatásokat az eredmény akkor sem fenyegeti, ha a Republikánus Párt kerül többségbe a Szenátusban és a Képviselőházban. Eddig is kétpárti támogatása volt a Kongresszusban Ukrajna ügyének, még ha ellentétes vélemények is elhangzottak, de a többség egyetért Kijev segítésével.

„Világossá vált, hogy Oroszország nem egy megbízható energiabeszállító, ez pedig soha nem látott összetartást váltott ki az EU-ban, hogy diverzifikálja az államszövetség az energiaellátását” – válaszolta Karen Donfried azzal kapcsolatban, hogy nem számít arra, hogy az egység megtörik a szövetségesek között. Azt jelezte, hogy az Egyesült Államok igyekszik folyamatosan LNG-szállítmányokkal segíteni a kontinenst, valamint próbálják ezt fokozni. Arra számít, hogy erősödik a szolidaritás az európai országok között. „Nem hagyjuk, hogy egy bully (zaklató) megosszon minket” – ismertette, hogy milyen hozzáállást tapasztalt, amikor európai külügyi képviselőkkel tárgyalt.

