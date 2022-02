Kibertámadás ütötte ki Európa olajellátását, árrobbanás is jöhet

Kibertámadások bénították meg Európa legnagyobb olajipari csomópontjában, Antwerpenben a tartályhajók kitárazását. Akár hetekig is tarthat a bénultság, ami az amúgy is feszes olajpiacon további áremelkedéseket is eredményezhet.