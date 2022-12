A kínai okostelefon-piacon 25 százalékra növelte részesedését az amerikai Apple cég októberben az iPhone 14 erőteljes eladásainak köszönhetően, azaz októberben minden negyedik Kínában eladott készülék iPhone volt - áll a Counterpoint Research piackutató cég honlapjára pénteken felkerült jelentésben.

Varun Mishra, a Counterpoint vezető elemzője szerint az adatok azt sugallják, hogy a kínai fogyasztók hajlandóak többet fizetni azért, hogy több funkcióval rendelkező okostelefont kapjanak, mint a hagyományos iPhone 14. Eközben Kínában októberben 15 százalékkal csökkentek az okostelefon eladások éves összevetésben. Az Apple esetében viszont csak 4 százalékos csökkenést regisztráltak.

#Apple defied China's market trends and reached its highest ever monthly market share. One in every four devices sold in #China during October 2022 was an #iPhone!



Full blog here: https://t.co/gDarpCUk9U@varun_m01 @apple #Smartphones #technology pic.twitter.com/pkyM1TDJQD