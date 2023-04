Már az oroszok is retteghetnek a kínai tech-cégektől

Kétségtelen, hogy a Kínával való partneri kapcsolat felértékelődött Oroszország számára azt követően, hogy az ukrajnai háború kitörése óta szankciókkal sújtotta Moszkvát az Egyesült Államok mellett az Európai Unió is. Ennek ellenére az orosz vezetésen belül is sokan félve figyelik a kínai technológiai eszközök beáramlását a piacra, ahogy az egyre növekvő függést is Kínától.