Már rég óta találgatnak arról, hogy a Kínai Népbank feje, a 64 éves Ji Gang 2023 elején nyugdíjba vonulhat, mivel közeledik a miniszteri szintű tisztviselők 65 éves hivatalos nyugdíjkorhatárához. Egyes politikai bennfentesek és tanácsadók azt javasolták, hogy hivatali idejét hosszabbítsák meg, ahogyan az elődje, Csöu Siaocsuan esetében is tették.

Viszont most úgy fest, hogy Ji hamarosan távozhat a központi bank élére: egyik azon reformpárti politikusoknak, akiket szombaton nem neveztek ki a párt új Központi Bizottságának teljes jogú vagy póttagjaként. A 67 éves Li Ko-csiang leköszönő miniszterelnök, a 70 éves Liu He gazdasági tárcavezető és a 66 éves Guo Sü-csing, a központi bank pártfőnöke szintén nem került be a testületbe. A lépésekre azután került sor, hogy Hszi Csin-ping még inkább vasmarokkal foghatja hatalmat miután újraválasztották.

Ji póttag volt az előző Központi Bizottságban. Az új Központi Bizottság listáiról való kizárása azt jelenti, hogy szinte biztos, hogy a márciusi éves parlamenti ülésen lemond - mondták a Reuters forrásai. A Kínai Népbank viszont nem reagált a megkeresésre.

A közelgő átrendeződésre akkor kerül sor, amikor a Kínai Népbank igyekszik megerősíteni a koronavírus-járvány által sújtott gazdaságot, miközben elkerüli az agresszív lazítást, amely a tőkemenekülést táplálhatná. Ezzel ellentétes pályán van, mint a világ, mivel a Federal Reserve és más központi bankok kamatemeléssel igyekeznek felvenni a harcot a szárnyaló inflációval.

Ji Gang utódja Jin Jong, Peking pártfőnök-helyettese lehet, aki 2016 és 2018 között jegybankelnök-helyettesként dolgozott már. Az 53 éves Jint, aki a Csinghua Egyetemen szerzett mérnöki doktori címet és a Harvard Egyetemen közigazgatási mesterszakos diplomát, a pártkongresszuson a központi bizottság teljes jogú tagjává választották.