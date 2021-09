A kínai hatóságok komoly leszámolásba kezdtek a különböző pénzügyi blogok és a közösségi médiával szemben, s ez várhatóan komolyan megnehezítheti a jövőben azt, hogy az ország gazdaságáról megbízható adatokat lehessen szerezni. Mindezt ráadásul egy olyan időben sikerült tenni, amikor a Wall Street legbefolyásosabb arcai komolyan kezdenek elgondolkodni arról, érdemes-e Kínában befektetni - írja összefoglalójában a Financial Times. A most megindult kampány még a tapasztalt, a kínai vezetés stílusához már régóta hozzászokott befektetőket is váratlanul érte.

Igaz, a technológiai szektorral szemben megindult leszámolás, amelyet például a fizetős iskolák majd a szerencsejáték szektor követett, folyamatos volt a találgatás, hogy ki lesz a következő. A múlt hónapban a Kínai Kibertér Hatóság úgynevezett "speciális kiigazítási" kampányba kezdett. A hatóság lecsapott a szkeptikus hangokra, akik pesszimista véleményt fogalmaztak meg a kínai gazdaság kilátásait illetően, meg persze azokra is, akik valótlan információkat terjesztettek a különböző pénzügyi hírszolgáltatókon és a közösségi médián keresztül.

Az akció érthető volt, a Kínával foglalkozó közgazdászok előtt a lap szerint ismert a probléma, amelyet az országban az internetes kommentárokban terjedő fals információk, pletykák jelentenek, amelyek nem egyszer nagyobb tőkepiaci csalások kísérői. Azonban egy ilyen akciósorozatnál szerintük komoly esély van arra is, hogy a kampány elhallgattatja azokat a független elemzőket is, akik ugyan megbízhatóak és tisztességesek, csak éppen a hivatalos pekingi forgatókönyvtől eltérő véleményt fogalmaznak meg.

Egy, a lapnak neve elhallgatását kérő szakértő szerint pont a rendelkezésre álló információk szűkössége az, ami táptalajt adhat a félretájékoztatásoknak és a hibás kalkulációknak. Szerinte a hivatalos adatokkal mér eddig is bajok voltak Kínában, s ezek után tényleg indokolt a kérdés, van-e fogalma egyáltalán valakinek arról, hogy valóban mi zajlik az országban. Az egyik kínai kötvényeket vásárló hongkongi befektető szerint a blogok és a közösségi média eddig fontos információforrásnak számítottak, különösen akkor, amikor az utóbbi időben sűrűsödő átalakítások és szabályozói vizsgálatok közben egyre kevesebb megbízható információ látott napvilágot a kibocsátó cégekről.

Sok embert letartóztattak

Mindenesetre a helyi hatóságok a Kibertér Hatóság akciójának megindulását követően gyorsan léptek. Sok embert letartóztattak, akik a vádak szerint élő, befektetésekről szóló adásokat és WeChat csoportokat használtak arra, hogy egyes részvények árfolyamát felpumpálják, majd a piac nyakába szórják azokat. Sanghajban a hatóságok első átfogó akciója során összesen 17 ezer hamis és káros információkat tartalmazó bejegyzést töröltek és összesen nyolcezer számlát szüntettek meg. Sencsenben egy piaci manipulációs ügyben 14 embert vettek őrizetbe.

A közösségi médiaszolgáltatók maguk is igyekeznek megfelelni a hatóságok elvárásainak és belső szabályozásukkal követik az aktuális előírásokat. A lap szerint több jel is arra utal, hogy befolyásos közösségi médiasztárok, akik pénzügyekkel foglalkoztak felfüggesztették tevékenységüket. A több mint 5 millió követővel rendelkező kantoni Huang Shenget például letartóztatták, s azóta WeChat és Wiebo csatornái inaktívak, de van más sok százezer, esetleg milliós követőtáborral rendelkező blogger is, akinek a jelek szerint megszüntették a számláit. Eközben vannak arra utaló jelek is, hogy a rendőrség egy új alkalmazás segítségével kihallgat és megfigyel olyan embereket, akik külföldi pénzügyi híreket olvasnak.

Egy Kínával foglalkozó elemző ugyanakkor azt mondta, az országban valóban elképesztő méreteket öltöttek a különböző pénzügyi és befektetési csalások, s ezekkel szemben tényleg indokolt a fellépés. A félelem csak az, hogy nem tudni a hatóságok hol húzzák meg a határt és eszközeiket mennyire csak a nyilvánvaló átverések és csalások ellen vetik be, s mennyire használják hatalmukat a hivatalos vezetéssel szemben kritikus vélemények elhallgattatására.

A kínai hivatalos adatok eközben már régóta nem tekinthetők megbízhatónak az elemzők szerint, ez nem új jelenség. A befektetők viszont hozzászoktak ahhoz, hogy más forrásokból is tájékozódjanak, azonban ha ezek az információforrások beszűkülnek, az tovább növelheti a befektetések kockázatát.