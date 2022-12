A telefonos helyzetmeghatározáson alapuló alkalmazás segítségével a felhasználók tájékoztathatták az őket ellenőrző hatóságokat arról, hogy hol tartózkodtak az elmúlt hét napban. Az applikációban szerepelt azoknak a városoknak, körzeteknek a listája, amelyeket az illető a kérdéses időszakban felkeresett. Ha egyik sem volt magas kockázatúként jelölve, akkor az ember szabadon mozoghatott.

Az országos szintű alkalmazást a tartományok közötti utazáshoz használták, és kiegészítve működött a helyi applikációkkal, amelyek az éttermekbe, áruházakba és különféle épületekbe való belépéshez kellettek.

A döntésre alig egy héttel azután került sor, hogy Kína radikálisan enyhítette a koronavírus-járvány miatt életbe léptetett szigorításokat. Az elmúlt hetekben több helyütt is széleskörű tiltakozások robbantak ki Kína évek óta tartó, szigorú zéró Covid-politikája miatt.

Az intézkedések sorában a kínai hatóságok elsők között - a mobilapplikáció visszavonása mellett - megszüntették a kötelező járványtesztelést, és enyhítettek a karanténszabályokon. Különös tekintettel az idősebbekre, a hatóságok ugyanakkor továbbra is a maszk viselésére és a védőoltások beadatására ösztönzik a lakosságot - számolt be róla az AFP hírügynökség.

