Kína szép csendben átlépte a Rubicont

Azt már tavaly sejteni lehetett, hogy Kína nem éri be annyival, hogy csupán ázsiai léptékben mérten váljon a tengeri szélerőműveket tekintve is nagyhatalommá, de amit most hivatalosan lejelentettek, arra valószínűleg senki sem számított. Trónfosztás történt tavaly a tengeri szélerőművek világában.