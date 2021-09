Az emlősök hátsóján található lyuk az anyagcsere végtermékeinek eltávolítására szolgál, így nem gondolnánk, hogy életmentő segítség bejárati nyílása is lehet – írja Massive Science tudományos hírportál, amely szeptember hónapot „Butt Monthnak” minősítette, azaz cikkek egy hónapon át tartó sorozatában foglalkoznak mindazzal, amit a tudomány állati és emberi fenékről megtudott. Számos állatfajta, elsősorban az oxigénhiányos vízben élő halak például lélegeznek a hátsójukon keresztül és ez az emlősök, köztük az ember számára is lehetséges ez, miután a beleket bőségesen behálózzák az oxigént - normál esetben a tüdőben – felvevő és szállító erek.

A halak és az emlősök között persze jelentős különbségek vannak ebből a szempontból is, az egyik például az, hogy az ő fenéken át lélegzésüket, azaz oxigénfelvételüket nem gátolja erőteljes nyálkahártya. A tudósok ki akarták deríteni, hogy egy olyan pandémia idején, mint a koronavírus-járvány, amely légzési problémákat okoz sok betegnél, legalább ideiglenesen helyettesíthető-e a tüdőn át történő lélegeztetés a fenék lyukán (rektum) át történővel.

Egereket helyeztek oxigén hiányos környezetbe, miközben a beöntéshez hasonló módon oxigénszállító vegyi anyagot adtak be nekik. A kísérlet sikerült, a legjobban azok az egerek pótolták részben a levegőfelvételt a fenekükön át, amelyeknek előzőleg ledörzsölték a nyálkahártyájukat a beleikről. (Senki sem szeretett volna eközben a helyükben lenni.)

Ez nem tűnik járható útnak emberek esetén, ám a perfluoredclin nevű vegyi anyag segítségével biztonságosan lehetne oxigént juttatni az ő fenekükön át is a beöntéshez hasonló módszerrel. A perfluoredclin a kozmetikából lehet ismerős a hétköznapi életben, ott is kiváló oxigénszállító képességét használják ki. A belek vérerei képesek felvenni az oxigént és leadni a szén-dixodot ezzel az anyaggal találkozva. Mivel a tüdőbe is biztonságosan is be lehet juttatni, klinikai körülmények között már használják a hagyományos oxigénfelvétel pótlására.