Az oltási kampány első 170 napjában - június 11-ig - 60 105 411 adag oltást adtak be. Legalább egy dózist a lakosság 48,1 százaléka - 40 003 604 ember - kapott. Teljes oltással a lakosság 25,7 százaléka - 21 350 096 ember - rendelkezik.

A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) számításai szerint a lakosság több mint 80 százalékának kell védettséget szereznie a Covid-19-cel szemben ahhoz, hogy megálljon a járvány. Az intézet felmérései szerint ez elérhető. Az oltási hajlandóságot vizsgáló kutatássorozatuk (Covimo) legutóbbi, május végén közölt adatai szerint a lakosság 82,8 százaléka hajlandó beadatni a védőoltást, vagy már meg is kapta. Egy hónappal korábban 81,2 százalék volt ez az arány.

11 nap alatt 10 millió beoltott

Az oltási kampány folyamatosan gyorsul. Ezt jelzi például, hogy a beadott oltások száma 15 nap alatt emelkedett negyvenmillióról ötvenmillióra, ötvenmillióról hatvanmillióra pedig 11 nap alatt. A június 11-vel - péntekkel - zárult héten naponta átlagosan nagyjából 816 ezer dózist adtak be, vagyis másodpercenként kilencnél is több embert oltottak be.

Egyelőre az AstraZeneca-, a Pfizer/BioNTech-, a Moderna- és a Janssen-féle vakcinával igyekeznek elérni a Covid-19-cel szembeni közösségi immunitást. Valamennyi típust együttvéve 61 153 242 adag érkezett, a készlet 98,3 százalékát felhasználták. A legtöbb oltóanyag - csaknem 43 millió adag - az amerikai Pfizer és a német BioNTech közös fejlesztésű készítményéből érkezett.

A kínai oltóanyagokból köszönik, nem kérnek a németek

Tervezik, hogy a Szputnyik V oltóanyagot is beállítják a kampányba, de csak akkor, ha az orosz fejlesztő megszerzi az európai uniós forgalmazási engedélyt a közösség gyógyszerészeti hatóságának szerepét betöltő Európai Gyógyszerügynökségtől (EMA). Más oltóanyagok, például kínai fejlesztésű vakcinák beszerzését nem tervezik. Nem terveznek változást abban sem, hogy csak EMA-engedéllyel rendelkező készítményt használnak.

Németországban május eleje óta gyengül a vírus Alfa nevű, korábban britnek is nevezett, B.1.1.7-es jelzésű változatának szétterjedése révén kibontakozott harmadik járványhullám, amely alacsonyabban tetőzött, mint a kevésbé veszélyesnek tartott vírusvariánsok által okozott második hullám. A korlátozások nagy részét a legtöbb tartományban már visszavonták.

Meredeken esett az új fertőzöttek száma

Az RKI vasárnapi adatai szerint az utóbbi 24 órában 1489 fertőződést szűrtek ki tesztekkel. Ez csaknem 40 százalékkal kevesebb az egy héttel korábbi 2440-nél. Az új regisztrált fertőződésekkel együtt 3 714 969 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t.

A Covid-19-cel összefüggésben egy nap alatt 18 halálesetet regisztráltak. Egy héttel korábban 74 halálesetet jegyeztek fel. Az új esetekkel 89 834-re emelkedett a járvány áldozatainak száma.