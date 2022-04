Edényekkel csörömpölnek a sanghajiak, mivel éheznek nincs vesztenivalójuk, ezért nem félnek a fehér vegyvédelmi ruhás rendőröktől, akik keményen léptek föl karantén idején. Az omikron variáns felbukkanása óta fertőtlenítő osztagok járják a várost. Nincs könnyű dolguk az önkénteseknek, akik Kína egyik legnagyobb városának teljes fertőtlenítésére vállalkoztak - hangzott el az RTL Híradóban.

Egyes körzetekben ugyan már enyhítettek a kijárás tilalmán, de a lakosok nagy része most is csak a 3-4 naponta, a kötelező tesztelésre hagyhatja el otthonát. Egy drónról azokra is rászólnak, akik kinyitják az ablakot.

Az állami sajtó szerint minden flottul megy, a valóságban azonban az élelmiszerláncok már a karantén kezdetén összeomlottak, egyre többen éheznek, de a panaszkodó bejegyzéseket gyorsan eltüntetik a cenzorok.

Már a himnusz első sorát is tiltják a cenzorok Kínában a közösségi oldalakon. Az ugyanis felkelésre szólít fel, miközben az ország egyik legnagyobb városában egyre nagyobb az elégedetlenség a koronavírus-járvány kezelése miatt.