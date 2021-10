Összesen 46 denevérfaj egyedeitől vettek 645 mintát (vér, nyál, ürülék, vizelet). Háromféle Rhinolophus denevérfajban találtak olyan koronavírusokat, amelyek 95 százalék feletti mértékben voltak azonosak a SARS-CoV2-vel. A rekordtartó azonossága 96,8 százalék volt - írja a Koronavírus vakcináció Facebook-oldal szerkesztője, Dobson Szabolcs szakgyógyszerész.

A vizsgálat során azt is kimutatták, hogy ezek a vírusok is képesek az emberi ACE2 receptorokhoz kötődni kb. olyan affinitással, mint az eredeti SARS-CoV2 vírus, így képesek lennének embert is megfertőzni.

Tavaly a kínai Yunnanban találtak olyan vírust, amely 96,1 százalékos azonosságot mutatott a SARS-CoV2-vel.

Ezek a felfedezések erősen csökkentik azon összeesküvés elméletek valószínűségét, amelyek szerint a SARS-CoV2 vírus mesterséges - hangsúlyozza Dobson Szabolcs.

A denevéreket tartják a SARS-Cov-2 elsődleges forrásának, bár az állatról emberre kerülés körülményei nem ismertek. Korábbi kínai tanulmányok azt feltételezték, hogy a SARS-CoV-2 olyan denevér-koronavírusokhoz hasonlít a leginkább, amelyek Kanton tartományban a leggyakoribbak. A kínai kutatók 2016 óta 56 denevér faj több mint 13 ezer egyedét gyűjtötték be és vizsgálták a koronavírus eredetét kutatva. A szakemberek megvizsgáltak továbbá 102 denevérmintát is, amelyeket a járvány eredetének feltételezett vuhani Huanan piacon gyűjtöttek be. A kínai kutatók úgy vélik, hogy a vírus eredetét a szomszédos országokban kell keresni. "A SARS-CoV és a SARS CoV-2 vírus ősei az Indokínai-félszigeten keringhetnek vagy még délebbre" - írta korábban a Portfolio.