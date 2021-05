Az interneten az oltásokkal kapcsolatos - a jelenlegi bizonyítékok alapján álhír -, hogy rontanák a férfi nemzőképességet, vagy hogy impotenciát okoznak. Egyelőre ugyan kevés kutatás készült, de a jelenleg felmért oltási reakciók és mellékhatások között nem jelentkezett, hogy akár a Pfizer/BioNTech, a Moderna, az AstraZeneca, a Johnson&Johnson-féle Janssen-vakcina ilyesmit váltana ki az oltottaknál pedig ezekről sok kutatási adat elérhető már, de a tudósok mostani ismeretei alapján sem a Szputnyik V., sem a Sinopharm készítményeinél nem tapasztaltak ilyet az orvosok.

Ugyanakkor arra már van eredmény, hogy maga a koronavírus, vagyis a Covid-19 betegség fokozza az impotencia kialakulásának kockázatát - derül ki az olasz felsőoktatásért felelős minisztérium által támogatott kutatásból. Mint a szerzők is írják, a koronavírus-betegség hatását a férfiak szexuális és reproduktív egészségére vizsgáló tanulmányok nagy többsége a termékenységre és annak megőrzésére összpontosított, arra pedig a mai napig nincs egyértelmű bizonyíték a SARS-CoV-2 jelenlétére az ondófolyadékban; azonban okkal feltételezhető, hogy a szexuális életminőség és funkció a Covid-19 következményeként is romolhat.

QP | Quality Placement

Ez természetes



Bár ez természetesen az intenzív osztályokon fekvő betegek esetében viszonylag természetes és magától értetődő - hisz a leromlott keringés, az endothel diszfunkció (vagyis a vérerek legbelső felszínét borító egyrétegű laphám nem megfelelő "működése") természetesen a vérbőség hiánya miatt kihat a merevedésre. Azonban a post-covid, vagyis a fertőzés utáni maradványtünetek között is nagyobb az impotencia kockázata.

A vizsgálat eredményei összhangban vannak az erekciós diszunkciót (ED), az endothel diszfunkciót és a Covid-19-et összekötő patofiziológiai mechanizmusokkal. Mindez úgyis megjelenik, hogy az adatgyűjtéskor pontozásos súlyozással kivették az olyan életkori, betegségekből adódó tényezőket, amelyek önmagukban is fokozott kockázatot jelentenének. Ugyanis a koronavírus-fertőzés eleve jobban érinti az időseket, akiknél már önmagában előfordulhat ez a zavar, ahogy az érelmeszesedés, keringési problémák, hormonkezelések, cukorbetegség is eleve ezzel járhatnak. Viszont rossz hír, hogy tőlük megtisztítva is az látszik, hogy nő a férfi szexuális életre gyakorolt kedvezőtlen hatások száma.

"Előzetes eredményeink alapján úgy tűnik, hogy az ED és a Covid-19 szorosan összefügg, a Covid-19 növeli az ED kialakulásának esélyét, az ED pedig a fertőzésre való fokozott fogékonyság markere. Bár több, megfelelően szabott vizsgálatra van szükség, úgy véljük, hogy tanulmányunk rávilágít a Covid-19 betegségspektrumának és rövid és hosszú távú egészségügyi következményeinek lehetséges jelentőségére a szexuális orvoslás és az andrológia szempontjából" - állapították meg a kutatók.

A SARS-CoV-2 behatol a gazdasejtekbe

Szilárd patogenetikai háttere van azoknak a mechanizmusoknak, amelyeken keresztül a Covid-19 befolyásolhatja a merevedési funkciót. Számos olyan szervezeti mechanizmust azonosítottak, amelyen keresztül a SARS-CoV-2 behatol a gazdasejtekbe: a vírus az angiotenzin-konvertáló enzim 2-t (ACE2) használja a sejtekbe való belépési pontként, és a transzmembrán proteáz, a szerin 2 TMPRSS2 alkalmazásával előkészíti a tüskefehérjét, amely megkönnyíti a vírus célsejtekbe való belépését. Mivel a felnőtt Leydig-sejtek ACE-2-t expresszálnak, feltételezték és boncolási jelentésekben megerősítették a Covid-19 okozta herék érintettségét. Emellett legalább egy esetet jelentettek SARS-CoV-2 fertőzést követő akut orchitisről is. Az ezekben a vizsgálatokban jelentett herekárosodás az alvadási státusz megváltozásának következménye is lehet, ami a kiserek károsodását jelzi.

Az immuntrombózis - vagyis amikor nem pusztán vérrögök, hanem az immunrendszer sejtjei is részt vesznek az erek elzáródásában - potenciálisan érintheti a pénisz ereit, elősegítve a szexuális diszfunkció súlyosabb formáinak kialakulását. A Covid-19 egyéb kardiovaszkuláris szövődményei, mint például a kardiomiopátia és a myocarditis, szintén részt vehetnek az erekciós zavar kialakulásában, még a betegség akut fázisának lezárulta után is, potenciálisan hosszú távú kardiovaszkuláris következményekké válva. Más potenciális tényezők is hozzájárulhatnak a Covid-19 betegek merevedési funkciójának károsodásához, mint például a tüdőfibrózis.

Míg ezek a tényezők egyenként vizsgálva esetleg kisebb hatást gyakorolhatnak, a legtöbbjük, vagy akár mindegyikük egyidejű jelenléte könnyen lehetővé teheti a szexuális diszfunkció megjelenését. Figyelembe véve a tünetmentes alanyoknál jelentett szubklinikai, de nem elhanyagolható mértékű tüdőér-károsodást, feltételezzük, hogy ugyanez a szexuális zavarokhoz vezető folyamatok a Covid-19 "csendes", enyhe tünetes formáiban szenvedő alanyoknál is előfordulhat további kockázati tényezők jelenlétében.

A koronavírus rövid és hosszú távú szövődménye is lehet

A bemutatott bizonyítékok és a korábbi koronavírusos megbetegedésekkel való hasonlóságok alapján az erekciós zavar tehát a koronavírus rövid és hosszú távú szövődménye is lehet. A lehetséges kapcsolat ösztönözheti a tudatosságot az egyéni védőfelszerelések, például a maszkok, és a társadalmi távolságtartás fontosságára az ártalomcsökkentés szempontjából. A maszkok használata a szexuális diszfunkciók megelőzésére szolgáló eszközként talán kissé erőltetett - vélik a kutatók -, de jelenleg úgy gondoljuk, hogy ez esetleg egy további stratégia is lehet a védőfelszerelések használatának népszerűsítésére - ahogyan az emberek már a Twitteren is írtak, a "#MaskUpToKeepItUp" ("Maszkot fel, hogy álljon fel" - műfordítással magyar átültethető) hashtag használatával. Ezenkívül az erekciós problémák kialakulásának kockázata is rábírhatja a férfiakat, hogy elővigyázatosságból karanténba vonuljanak.

Hasonlóképpen, az ED-ben szenvedő alanyok merevedési zavarát olyan lehetséges alapbetegségek jeleként kell kezelni, amelyek növelhetik a Covid-19 okozta súlyosabb megbetegedés valószínűségét. Ezért a merevedési zavar lehetséges okainak kivizsgálása kiemelkedő jelentőségűvé válik az ilyen időkben: A lehetséges társbetegségek azonosítása és kezelése potenciálisan jótékony hatással lenne a merevedési funkcióra, ugyanakkor csökkentené a SARS-CoV-2 vagy a Covid-19 súlyosabb formáinak kialakulásának kockázatát - hangsúlyozzák a kutatók.

A most taglalt merevedési zavaron túl számos más szövődménye is van a hosszú covid, vagy poszt-covid helyzetnek.