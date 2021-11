Koronavírus: omikron az új mutáns neve, a WHO aggasztónak tartja

Felfüggesztik a légi összeköttetést az Afrika déli részén található országokkal az Európai Unió tagállamai a nemrég Dél-Afrikában kimutatott új koronavírus-variáns miatt.Az Egészségügyi Világszervezet közben el is keresztelte a minden eddiginél több mutációval rendelkező B.1.1.529-es számú koronavírust: az omikron nevet kapta, és rögtön aggasztónak is minősítette a WHO - írta az Euronews.