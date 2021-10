Ismét lehet nyaralást tervezni Ausztráliába, miután Scott Morrison miniszterelnök kijelentette, a teljesen beoltottak már novemberben beléphetnek az országba. Az enyhítés 18 hónappal azután következik be, hogy Ausztrália a világjárványra válaszul lezárta határait, kvótát vetett ki az érkezőkre és 14 napos karantént rendelt rendelt el azok számára, akik ennek ellenére mégis az országba utaztak.

Morris kiemelte: mivel az ország 55 százaléka már teljesen be van oltva, és a beadott első dózis aránya is megközelíti a 80 százalékot, a kormány kész, hogy újra fellendítsék turizmusukat és egyesítsék a családokat - írja a CNN. Mivel a koronavírus delta variánsa terjedésének lassítása a szigorú intézkedések ellenére is kihívást okoz, ezért novembertől más szabályok lépnek életbe.

Eszerint, jövő hónaptól már nem korlátoznák, hány ember léphet be Ausztráliába és csak 2 napos házi karanténnal kellene azoknak számolni, akik külföldön élő ausztrál állampolgárok, vagy külföldiként állandó lakcímmel rendelkeznek az országban - írja a lap.

A szigorú korlátozások azonban nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a koronavírust határaikon belül ellenőrzés alatt tartsák. A 25 millió lakosú országban ugyanis körülbelül 107 ezer megbetegedést és 1311 halálesetet regisztráltak, szemben például Magyarországgal, ahol eddig több mint 30 ezer ember vesztette életét koronavírus-fertőzéssel összefüggésben.

Ausztrália egyébként eddig a Pfizert, a Modernát, az AstraZenecát és a Johnson&Johnson-t használta, mától azonban az indiai Covishield és a kínai Sinovac vakcináit is alkalmazzák.