Ma már elismert, hogy komoly egészségügyi problémával állunk szemben, a WHO januári állásfoglalása pedig azt is fontosnak nevezi, hogy a koronavírusos betegek rendelkezésére álljon a hosszú covidot kezelő intézmény is, ha az szükséges.

Egyelőre még rejtély, miért csak bizonyos betegeket érint ez az állapot, és hogy ki van veszélyben – írja a Nature nyomán az Infostart.hu. Kezdetben a kórházban ápoltakkal kapcsolatban kutatták az állapotot, de egyáltalán nem kell súlyos fertőzésen átesni ahhoz, hogy valakinél hosszú covid legyen megállapítható.

Brit kutatások szerint a pozitív teszteredményt kapók 13,7 százaléka tapasztal tüneteket még 12 hét elmúltával is. Ez azt jelenti, hogy a világon 16 millió hosszú covidos éljet.

Szintén innen származó adatok szerint a nők valamivel gyakrabban érintettek. "Ha férfi vagy és elkapod a koronavírust, nagyobb valószínűséggel kerülsz kórházba és nagyobb valószínűséggel halsz meg. Ha túléled, nőként sokkal nagyobb valószínűséggel jelentkeznek nálad hosszan tartó tünetek" – fogalmazott Rachael Evans, egy kórházi kezelést követő koronavírussal kapcsolatos kutatás egyik résztvevője.

A középkorúak érintettsége a legnagyobb, a 35-49 évesek negyedénél alakul ki az állapot. Fiataloknál és idősebbeknél kevésbé gyakran, bár az idősek esetében a rosszabb halálozási arány torzíthatja a képet. Mindennek ellenére a hosszú Covid gyerekeknél sem ismeretlen: a 2–11 éves érintettek közel tíz százaléka öt hét után is tapasztal tüneteket, miközben ezeket általában elbagatellizálják az orvosok.

