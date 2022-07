Minden ember, aki még mindig a Field's-ben van, maradjon ott, és várja meg a rendőrséget. Mindenki más maradjon távol a plázától - áll a rendőrség közleményben, miután vasárnap délután több lövés is dördült egy koppenhágai plázában. Pontosan nem tudni, hogy milyen bűncselekményt - fegyveres rablást vagy terrortámadást - követtek el a bevásárlóközpontban.

A Berlingske jelentése szerint gépkarabélyokkal felfegyverzett rendőrök járőröznek a helyszínen és többen megsérülhettek. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket.

Az Ekstra Bladet szerint az emberek kiviharzottak a bevásárlóközpontból, amikor a lövések dördültek. A bevásárlóközpont körüli utakat állítólag lezárták.

A bevásárlóközpont sajtószóvivője megerősítette a Ritzau-nak a rendőri jelenlétet, de nem tud semmit mondani az incidensről, amíg a rendőrség nem tájékoztatja őt is.

Nem tudni, mi történt. Több médium is beszélt szemtanúkkal, akik szerint lövéseknek tűnő hangokat hallottak, majd pánik tört ki. Ezután állítólag nagy csoportok rohantak a kijárat felé. A különböző szemtanúk különböző becsléseket adnak arról, hogy hány lövést hallottak.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Breaking: Police confirm that multiple people were shot at Field’s Mall in Copenhagen, Denmark. Harry Styles is expected to perform in a nearby arena later tonight. <a href="https://t.co/F7pcaoB7Hp">pic.twitter.com/F7pcaoB7Hp</a></p>— PM Breaking News (@PMBreakingNews) <a href="https://twitter.com/PMBreakingNews/status/1543637841384804357?ref_src=twsrc%5Etfw">July 3, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>