A széleskörű legalizáció és az innováció jellemzi a marihuána és a CBD (orvosi marihuána) idei évét, amelynek globális forgalma az idei 37,4 milliárd dollárról (12 165 milliárd forintról) öt éven belül elérheti a 105 milliárd dolláros (34150 milliárd forintos) álomhatárt is.

Értékesítés szempontjából a világ legfontosabb régiója továbbra is az Egyesült Államok és Kanada, de a nemzetközi piacokat nézve, Németország, Izrael és Ausztrália is jelentős "fejlődésnek" indulhat a közeljövőben - áll a Prohibition Partners éves "The Global Cannabis Report" jelentésében.

A világjárvány okozta globális lezárások és utazási korlátozások egyébként nem tettek keresztbe a kannabisz forgalmának: ugyan néhány jól bejáratott "folyamat" megszakadt vagy késett, több régióban mégis rekordot döntött annak értékesítése.

2021 végéig csak Urugay, Kanada és az Egyesült Államok néhány állama legalizálta teljesen mértékben a felnőtteknek a kannabisz használatát, hozzájuk viszont idővel több ország is csatlakozott. Mexikó és Izrael például jövőre készül zöld lámpát adni a teljes körű legalizálására, míg Hollandia és Svájc a legális kísérletekre összepontosít. A frissen hatalomra került új német kormány szintén az enyhítés mellett áll, ezért sokan reménykednek az országban a "jó hír" bejelentésében.

Októberben Luxemburg is döntött: a jövőben a felnőtt állampolgárok legálisan termeszthetnek és fogyaszthatnak marihuánát. A kormány azzal indokolta a teljes legalizálást, hogy a tilalom nem rettentette el a fogyasztókat.

Eközben a marihuánatermesztés Hollandiából például egyre inkább olyan melegebb éghajlatú, olcsóbb földdel és munkaerővel rendelkező régiók felé irányul, mint például Latin-Amerika, a Földközi-Tenger térsége vagy Afrika.

A kannabiszipar még sok újdonságot hozhat jövőre, és még az is bizonytalan, hogy melyik piac volt az idei év nagy nyertese. A jelentés szerint nagyon izgalmas korszak következik a legalizáció elterjedésében és az iparág növekedésében. Az olyan kiegészítő szolgáltatások például, mint a csomagolás vagy a forgalmazás egyre fontosabbá válhatnak, ezért egyre több iparág érintett lehet a marihuána legalizálásában - áll a jelentésben.