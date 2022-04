„Oroszországban a változások a vesztes háborúk után következtek be. Ilyen volt a finn háború, a japán háború, az afganisztáni háború, és most ilyen lehet Ukrajna” – idézte a Szabad Európa Adam Michniket, a hidegháború korszakának egyik vezető lengyel értelmiségijét és a kelet-európai orosz dominancia régi bírálóját, aki 75 évesen továbbra is a Gazeta Wyborcza című liberális lengyel lap főszerkesztője.

Michnik szerint Vlagyimir Putyin orosz államfő elmérte az Egyesült Államok és a NATO-szövetségesek elhamarkodott, sokat bírált afganisztáni kivonulását. Úgy gondolta, hogy erős repedések jelentek meg a szövetségesek között. Putyin azt hitte, hogy az Egyesült Államok Kabul után halott, hogy Joe Biden amerikai elnök hatalma meggyengült, ám ezzel szemben egy nyugodt, normális ember, aki tudja, hogy Putyin egy bandita, és tudja, hogyan kell viselkedni egy banditával - véli Michnik.

„Nem hiszem, hogy az oroszok száz százalékban támogatják Putyint. Kétszázezer orosz ment külföldre - fejtegette az amerikai hírportálnak. - 1968-ban, a csehszlovákiai intervenció idején hét ember vonult a moszkvai Vörös térre. Ma már nyolcezret tartóztattak le azért, mert nemet mondott a háborúra.”

Oroszország sok szovjet taktikát átvett az ellenségképpel kapcsolatban, magyarázta Michnik. Az ukránokat csak náciknak, fasisztáknak nevezik. „A bolsevikok idején sem a lengyelek ellen háborúztak, csak a fehér lengyelek ellen. Amikor a téli háború volt Finnországgal, az ellenség a fehér finnek voltak. Most sem az ukránok, hanem a fasiszták és nácik."

Putyin, mint a jelen Brezsnyeve

„Biztos vagyok benne, hogy Ukrajna azzá válik Putyin számára, ami Afganisztán lett Leonyid Brezsnyev számára” – mondta, utalva a volt szovjet vezetőre, aki 1979 decemberében elrendelte Afganisztán lerohanását (amelyet nemzetközi segítségként emlegettek akkoriban). A konfliktus mintegy tizenötezer szovjet katona (oroszok, ukránok és mások) és kétmillió afgán halálához vezetett, mielőtt 1989-ben véget ért volna, és felgyorsította a Szovjetunió összeomlását.

Michnik abban reménykedik, hogy az ukrajnai orosz vereség lehet a szikra, amely elindítja a demokratikus változásokat Oroszországban. „Oroszország rossz döntést hozott. De még mindig van reményünk, hogy ez lehetséges. Én nem fogom megérni, de a fiam élni fog, és újdonság jön.”