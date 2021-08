A Nikolaus Froitzheim, a Bonni Egyetem Geotudományi Intézetének szakembere vezette csoport a levegőben lévő metán koncentrációját és a talaj minőségét vetették össze. Eredményeikről az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) számoltak be - írja az MTI híre alapján a hvg.hu.

Megállapították, hogy mészkövet tartalmazó két területen különösen sok gáz szabadult fel.

Oroszország szibériai szárazföldi területének csaknem kétharmada tartósan fagyott állapotban van. Ebben a permafroszt talajban nagy mennyiségben találhatók meg növények és állatok olyan maradványai, melyeket még nem bontottak fel a mikrobák. Akkor aktiválódnak, ha a hőmérséklet megemelkedik és a talaj megolvad. Ezen bomlási folyamat közben szabadul fel metán. A metán különösen veszélyes ebben a térségben, mert jóval nagyobb mértékben melegíti a légkört, mint a szén-dioxid - magyarázta Frotzheim.

Ezzel a jelenséggel foglalkoztak már korábbi tanulmányok is. A tudósok most azt vizsgálták, hogy a gáz vajon más utakon is kijut-e a légkörbe. A Szibéria északi részén lévő Tajmir-félszigetnél és a Szibériai-fennsík peremén 2020 nyarán mintegy öt százalékkal növekedett meg a metánkoncentráció és ez hónapokon át stagnált.

"A megfigyelt területeken a talajképződmények nagyon vékonyak vagy teljesen hiányoznak, ez pedig lehetetlenné teszi a szerves anyagok lebomlását a talajban, ami a metán forrása" - mondta Froitzheim. Ezért a kutató és kollégái attól tartanak, hogy a mészkőben lévő, jéggel és gázhidrátokkal teli repedés- és barlangrendszerek a felmelegedés hatására áteresztővé váltak. "Így a nagyrészt metánból álló földgáz a permafrosztban lévő tározókból és a permafroszt alól utat találhattak a felszín felé" - vélte Froitzheim.

Feltételezésüket a szakértők helyi mérésekkel és modellszámításokkal akarják igazolni. Észak-Szibéria földfelszíne alatt hatalmas mennyiségű metánt sejtenek a kutatók. "Ha az olvadó permafroszt révén ennek részei a légkörbe jutnak, annak drámai hatásai lehetnek a már anélkül is túlhevült klímára" - fejtette ki Froitzheim.

"A permafroszt talajban lévő metánmennyiség felszabadulása jelentősen súlyosbítaná a klímaválságot" - mondta Hinrich Schaefer, az új-zélandi vízi és légköri kutatóközpont (NIWA) munkatársa.

Oroszország egyes részein idén nyáron is nagy a hőség és pusztító erdőtüzek is keletkeztek.