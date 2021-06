Az idei évre 3,7 százalékos GDP-növekedést prognosztizál a Bundesbank. Decemberben még kevésbé voltak optimisták, 3,0 százalékos növekedést jeleztek előre a bank közgazdászai. A kilátások javulását az oltási kampány sikerére vezeti vissza a jelentés, amelynek köszönhetően sikerült "erőteljesen és fenntartható módon" visszaszorítani a járványt, ezért a korlátozó intézkedéseket "gyors ütemben" vissza lehet vonni.

Mivel a korlátozó intézkedések elsősorban a szolgáltatásokat érintették hátrányosan, a fellendülés a szolgáltatóipari ágazatokban és a lakossági fogyasztásban lesz majd leginkább érzékelhető. Az exportkereslet javulásának köszönhetően ugyanakkor az egyébként is lendületes ütemben termelő feldolgozóipar kilátásai is javultak. A legfontosabb gazdasági ágazatok, a gépipar, a vegyipar, a gyógyszeripar és az elektronikai ipar megemelték éves eredmény előrejelzéseiket. A feldolgozóiparban még a beszállítói láncban tapasztalható fennakadásokkal együtt is a teljesítmény növekedése várható - írta az MTI.

A növekedési lendület áthúzódik majd a jövő évre is. A Bundesbank a jövő évi GDP-növekedési előrejelzését 5,2 százalékra emelte a még decemberben jelzett 4,5 százalékról. A növekedés üteme azonban 2023-ban már lassulni fog, 1,7 százalék lesz a mostani becslés szerint. A német bruttó hazai termék 2020-ban 4,8 százalékkal csökkent.

