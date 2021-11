Németországban is kiszűrték az omikront

Németországban is felbukkant az omikron variáns, az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) Dél-Afrikából indult változatát két ember szervezetében mutatták ki - jelentették be szombaton Münchenben. Találtak már Belgiumban, Hollandiában, Csehországban és Nagy-Britanniában is ilyen vírusváltozattal fertőzötteket.