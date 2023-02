New York készpénzállománya, amely a tartalékokat is magában foglalja, február elején 14,6 milliárd dollárt (5227 milliárd forint) tett ki, ami a számvevő szerint kétszer annyit, mint egy évvel korábban. Bár a Wall Street-i bónuszkifizetések az előrejelzések szerint 20 százalékkal csökkennek, a munkavállalók fizetéséből visszatartott személyi jövedelemadó-bevétel januárban még mindig majdnem 7 százalékkal magasabb volt, mint a tavalyi év azonos hónapjában, ami azt mutatja, hogy a város még mindig profitál az erős munkaerőpiacból – számolt be róla a Bloomberg.

A város pénzügyi helyzete sokkal jobb, mint a járvány előtt volt

– mondta Vikram Rai, a Citigroup Inc. önkormányzati kötvénystratégiai csoportjának vezetője.

Az eladás a város első általános kötelezettségű kötvénykibocsátása október óta, és a Wall Street-i rangjának emelkedésével párhuzamosan történik. Február 17-én a Fitch Ratings egy szinttel AA-ra, a harmadik legmagasabb osztályzatra emelte a város hitelminősítését, ami a város javuló pénzügyi helyzetét tükrözi.

A munkaerőpiac visszaállt a Covid előtti szintre

New York visszaszerezte a járvány során elveszített munkahelyek mintegy 90 százalékát, és az előrejelzések szerint a jelenlegi pénzügyi évet rekordösszegű, 8,3 milliárd dolláros (2971 milliárd forint) tartalékkal zárja.

Ezek a tartalékok segítenek átvészelni a következő visszaesést, miután a Federal Reserve agresszív kamatemelései véget vetettek a Wall Street pandémiás fellendülésének. A város tisztviselői ezért azt prognosztizálják, hogy a személyi jövedelemadó-bevételek 8,5 százalékkal csökkennek ebben a pénzügyi évben, és további 3 százalékkal a július 1-jén kezdődő pénzügyi évben.

Eközben a városi alkalmazottakkal kötött munkaszerződések rendezése 16,3 milliárd dollárba kerülhet a következő öt évben, a kötvényeladásra vonatkozó ajánlati dokumentáció szerint.

A nagyváros kilátásait az ingázók lassú visszatérése és az a bizonytalanság is beárnyékolja, hogy a távmunka hosszú távú hatása hogyan hat majd az ingatlanpiacra. A kereskedelmi ingatlanokra vonatkozó adóbevételekre gyakorolt hatás azonban csak később válik világossá, mivel a kereskedelmi bérleti szerződések futamideje általában 10 évig tart. Az irodai ingatlanok az ingatlanadó mintegy 18 százalékát teszik ki.

A városi tisztviselők 3,2 milliárd dolláros hiányt prognosztizálnak a 2025-ös pénzügyi évre, és a hiány a 2027-re 6,5 milliárd dollárra nőhet. A város független költségvetési felügyelője, amely magasabb bevételek beszedését prognosztizálja, a 2025-ös hiányt 2,8 milliárd dollárra teszi, amely 2027-re 2,9 milliárd dollárra nő.

Az előrejelzések azonban nem tartalmazzák a városi alkalmazottakkal kötött munkaszerződések rendezésének költségvetési hatásait. A múlt héten Eric Adams polgármester elmondta, hogy a város ötéves szerződéses megállapodást kötött a legnagyobb szakszervezettel, amelynek költsége 4,4 milliárd dollár a 2027-es pénzügyi évig.

A menedékkérőkre 4 milliárd dollárt kell majd fordítani

A munkaügyi megállapodás, amelyet a szakszervezeti tagoknak még ratifikálniuk kell, az első négy évben évi 3 százalékos, az ötödik évben pedig 3,25 százalékos béremelést biztosít. Ha ezt a megállapodást ratifikálják, és a béremelések mintáját a fennmaradó alkalmazottakra is alkalmazzák, az 16,3 milliárd dollárba kerülne New Yorknak.

A metropolisznak emellett 4 milliárd dollárral kell számolnia a Közép- és Dél-Amerikából érkező menedékkérők ideiglenes elhelyezésére, valamint a bajba jutott Fővárosi Közlekedési Hatóság további kiadásaira. Kathy Hochul kormányzó költségvetési javaslata azonban a következő két évben akár egymilliárd dollárt is megtérítene a város menedékkérőkkel kapcsolatos költségeiből.