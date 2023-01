Azok az éttermek, amelyek korábban McDonald's márkanév alatt működtek Kazahsztánban, hétfőn márka nélkül nyitottak ki újra – írja a RIA Novosztyi, orosz hírügynökség.

A kazahsztáni McDonald's január elején jelentette be, hogy a kazah LLP Food Solutions KZ által üzemeltetett gyorséttermek a továbbiakban nem működnek McDonald's márkanév alatt, de pár napra rá már belengették, hogy – akár márkajelzés nélkül is – folytatják a munkát.

Az egyik étterem tetején, ahol korábban a McDonald's logója volt, most kazah és orosz nyelvű „Nyitva vagyunk” feliratokat helyeztek el.

Az információs táblák alapján az étterem olyan ételeket kínál majd látogatóinak, mint a Биф тейсти (marha finom), a Чикен тейсти (csirke finom) vagy a Гранд чизбургер azaz Grand Cheeseburger.

A Food Solutions KZ LLP szerint az éttermeket fokozatosan nyitják újra, a kezdeti szakaszban ötöt Almatiban. Sajtóközlemény szerint a társaság hamarosan teljes körű tájékoztatást ad a frissített étlapról, a többi étterem újranyitási ütemtervéről és majd az új névről.

In #Kazakhstan, former #McDonalds restaurants started operating. Several nameless establishments opened in #Almaty.



Earlier, McDonald's withdrew from Kazakhstan due to supply problems. pic.twitter.com/zYMAKxkcIc