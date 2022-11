A McDonald's alig pár nappal az ukrajnai invázió kezdete után jelentette be, hogy a háború miatt teljesen felfüggesztik a működésüket Oroszországban. A népszerű étteremláncot kígyózó sorok búcsúztatták az orosz városokban, majd az oroszok létrehozták azt nehezen kimondható nevű új étteremláncot, amellyel a McDonald's-et megpróbálják helyettesíteni.

Lunch at Vkusno i Tochka (McDonald's after rebranding). I asked my contact for a picture of the new generic packaging. pic.twitter.com/1r63ngrs5n — Richard Lewis (@29bus) September 29, 2022

A Vkuszno i tocska (magyar jelentése: „Finom és ennyi”) azóta az utóbbi hónapokban gyors ütemben terjeszkedett, méghozzá nemcsak Oroszországban, hanem a szomszédos Belaruszban is (Minszkben épp pár napja zárt be az utolsó McDonald's).

Most a Reuters számolt be arról, hogy hazájában is folytatja a terjeszkedését az orosz kamu-McDonald's, és a december 1-jétől kilenc új étteremmel bővül a hálózatuk. Eddig ezek közül mindet egy McDonald's-partnercégnek, a Rosinter Restaurants-nak az egyik alvállalata, a Razvitie Rost üzemeltette. E a vállalat ment most bele abba, hogy csatlakoznak a Vkuszno i tocskához.

A hírügynökség szerint az orosz meki tulajdonosainak meggyűlt a baja a Razvitie Rosttal, ugyanis a cég eddig úgy tartotta nyitva ezt a kilenc üzletet , hogy egyáltalán nem állt szándékukban csatlakozni a Vkuszno i tocskához. Az, hogy most s miért döntöttek úgy, hogy mégis csatlakoznak az orosz gyorsétteremlánchoz, a Reuters híradásából nem derült ki.