Az olasz myfruit.it portál cikkére hivatkozva a fruchthandel.de azt írta, a Bari megyében (az olasz „csizma sarkán”) fekvő kisváros, Casamassima cseresznyetermesztői fellázadtak, mert a termesztőktől az egy euróért átvett cseresznyét Milánóban már 16 euróért adják a szupermarketek.

Főleg a kis felületen, sokszor mellékállásban vagy nyugdíj-kiegészítésként termesztő, egy-öt hektárnyi gyümölcsöst fenntartó gazdák érzik magukat rendre kiszolgáltatva a nagy kereskedelmi láncoknak, és ez vezet évről évre elégedetlenséghez, amit ezúttal még az időjárás miatti terméskiesések is súlyosbítanak - írja a magyarmezogazdasag.hu a fenti cikkekre hivatkozva.

A portál szerint a közösségi médiában is számos indulatos hozzászólást szült a helyzet, néhányat a myfruit.it is idézett, amelyekben sokan biztatták egymást, hogy borítsák tele cseresznyével a város utcáit.

Casamassima polgármestere, Giuseppe Nitti szerint az egyetlen megoldás az összefogás, és ehhez a polgármesteri hivatal segítségét is felajánlotta, illetve azt is, hogy a szomszéd települések, Turi és Conversano vezetőit is bevonja az egyeztetésekbe, hogy közösen tegyenek a sok apró birtok versenyképességéért.