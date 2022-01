Az omikron koronavírus-változat fogta magát és számos alváltozatot hozott létre mutációkkal, köztük egy olyat is, ami kifejezetten idegesítőnek mondható - derült ki a Reuters és a Guardian híreiből, amelyeket a Világgazdaság is szemlézett. Az eredeti omikront, amely jelenleg a világ legtöbb országában a domináns koronavírus-változat, és szélsebesen fertőzi az embereket. BA.1 kóddal jelölik. Ugyanakkor az Egészségügyi Világszervezet (WHO) több országban is azt tapasztalta, hogy egyre nagyobb számban jelenik meg a BA.2 alváltozat.

A BA.1 és BA.2 mellett a WHO két további alváltozatot is felsorol az omikron család tagjaként, nevezetesen a BA.1.1.529-et és BA.3-at. Ugyan genetikailag ezek szoros rokonságban állnak egymással, mindegyik olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek megváltoztathatják a vírus viselkedését.

Trevor Bedford, a Fred Hutchinson Rákközpont virológusa, aki a SARS-CoV-2 - azaz az eredeti koronavírus - evolúcióját követi nyomon, a Twitteren publikálta azokat az adatokat, mely szerint Dániában az esetek 82 százalékát, az Egyesült Királyságban kilenc százalékát és az Egyesült Államokban nyolc százalékát a BA.2 okozza. Ezt a változatot „lopakodó alváltozatnak” is nevezik, mivel nehezebb nyomon követni és kimutatni, mint az eredetit. A házilagos tesztek kevesek ehhez.

Az egymillió forintos kérdés



Az első feltételezések alapján a BA.2 fertőzőbb lehet, mint a minden korábbi koronavírus-változatnál fertőzőbb BA.1, bár egyelőre nincs tudományos bizonyíték arra, hogy nagyobb valószínűséggel kaphatjuk el. A dán egészségügyi adatok szerint másfélszer fertőzőképesebb lehet ez az alvátlozat, mint a BA.1.

A legidegesítőbb tény a BA.2-vel kapcsolatban, hogy a dániai adatok alapján nem biztos, hogy aki a megfertőződött a BA.1 változattal, az védett lesz a BA.2-vel szemben is. Ez praktikusan azt jelentheti, hogy az új koronavírus-almutáns újra elkezdni végigfertőzni az embereket, ahogy az elődje november vége óta végigsöpört a világ országainak nagy részén.

Azaz újrakezdődhet a járvány minden isten verte macerájával.

A szakemberek úgy vélik, akárhogy is lesz, a beoltottak a BA.2-fertőzés esetén is megúszhatják a súlyos megbetegedést.