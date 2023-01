A horvát kormány még tavaly márciusban zárolta a vagyonát olyan orosz milliárdosoknak, akik az Európai Unió szankciós listáján szerepelnek az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború miatt. A horvát hatóságok három luxusjachtot is lefoglaltak a fiumei és a közép-horvátországi betinai és skradini kikötőben, és erről értesítették a tulajdonosokat is – írta a Jutarnji List című horvát napilap.

A betinai kikötőben lepecsételt, Irina VU névre keresztelt, 35 méter hosszú, 240 tonnás hajó horvát legénységgel a fedélzetén még tavaly októberben hagyta el a dokkot, és Dubrovnikban határellenőrzésen is átesett. A lap információi szerint sem a rendőrség, sem a kikötőparancsnokság nem talált feljegyzést a rendszerben arról, hogy az orosz milliárdos luxusjachtja ellen hajózási tilalom van érvényben.

Oleg Butkovic tengerészeti miniszter újságíróknak úgy nyilatkozott: a máig tisztázatlan körülmények között eltűnt jacht körülményeit még vizsgálják.

Hogy ez hogyan történt, és hogy a rendszerben volt-e hiba, azt ki fogjuk deríteni

– mondta a tárcavezető, hozzátéve: az ügy felderítésébe bekapcsolódott a horvát ügyészség, a nemzetbiztonsági és hírszerzési ügynökség, a belügyminisztérium és a külügyminisztérium is.

Andrej Plenkovic kormányfő kedden a parlamentben azt mondta, hogy felelősségre fogják vonni azokat, akik a mulasztást elkövették. „Osztom az elégedetlenséget a jacht eltűnésével kapcsolatban, várjuk az illetékes minisztériumok és szolgálatok jelentését, ilyesmi nem fordulhat elő” – húzta alá a miniszterelnök.

A horvát sajtó néhány napja kezdett el cikkezni a nemrég napvilágra került esetről, amely a reakciókból ítélve a hatóságok számára is csak most derült ki. A lapok szégyenletes mulasztásról és rejtélyes eltűnésről írnak, valamint hozzáteszik, hogy szankciók megsértésével vádolt személyek öt év börtönbüntetést is kaphatnak. Az Irina VU jelenleg a törökországi Didimben horgonyoz, az ​​Égei-tenger partján.