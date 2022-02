Ukrajna városaiban Kijev kivételével egyelőre nincs kijárási tilalom - mondták lapunknak olyan emberek, akiknek ott maradtak hozzátartozóik. Arra a legtöbb embernek már esélye sincs, hogy elhagyja az országot, üzemanyag ugyanis nincs, a határ pedig messze van.

Minden elfogyott, a boltok zárva vannak, a lakosság élelemhez sem tud hozzájutni. Egyre többen tartanak attól, hogy ha néhány napon belül elfogynak az élelmiszertartalékok, az vezet majd tragédiához. Kenyér ugyan nincs, de fegyver van minden háztartásban, mert azt is osztottak az embereknek, és félő, hogy ha éhezni kezdenek, akkor egymás ellen fordulnak majd az ukránok, a fegyvereket fosztogatásra használják majd - mondta egy fiatal nő, akinek a szülei ott ragadtak az országban.

A lakosság a csecsenektől is retteg, akik Vlagyimir Putyin szövetségesei, és haderőket küldtek az országba. A csecsen hadsereg ugyanis hírhedten kegyetlen a civilekkel.

Az orosz katonák, akiket Putyin küldött viszont a beszámolók szerint általában fiatal sorkatonák, nem profi elitalakulatosok. A legtöbben nem is tudták, hogy háborúba fognak menni. Az ukrán nők számára az egyik legdöbbenetesebb fejlemény, hogy a bevonult katonák sorra jelölik be őket a Tinderen, és randizni akarnak velük. "Minden régi szomszédomat bejelölte már egy csomó orosz katona" - számolt be a fiatal ukrán nő lapunknak.

