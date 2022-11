A nyugati árukat közvetlenül a cégek weboldalain lehet majd megvásárolni, akár külföldi, akár orosz bankkártyával. Utóbbi esetben a Post Global, egy hongkongi székhelyű, az orosz posta partnereként bemutatott cég felajánlotta, hogy az orosz bankokkal szembeni nyugati szankciók megkerülésével, felár ellenében közvetlenül megvásárolja a termékeket.

Ezeket a vásárlásokat ezután akár három hónapig is tárolják a Post Global által üzemeltetett német vagy amerikai raktárban, mielőtt Oroszországba szállítják, ahonnan néhány héten belül "még a legeldugottabb régiókba is" kiszállítják őket - számolt be róla a Politico.

Lego, iPhone, autoalkatrész, kozmetikumok

A Post Global honlapja arra invitálja az orosz vásárlókat, hogy "látogassanak el Amerika és Európa legnépszerűbb online áruházaiba", ahol több millió termék, több százezer márka és non-stop kedvezmények várnak rájuk".

Ezek között a kozmetikumoktól kezdve a Lego-készleteken és iPhone-okon át az autóalkatrészekig bármi megtalálható, amelyektől Oroszország autóipara nagymértékben függ.

A háború februári kezdete óta több száz nyugati vállalat - köztük a Nike és a svéd kiskereskedelmi óriás, a H&M - visszafogta vagy leállította tevékenységét Oroszországban. A nyugati blokk által az agresszor állammal szemben bevezetett különböző banki és kereskedelmi szankciók egyre nehezebbé, sőt gyakran lehetetlenné tették az orosz fogyasztók számára, hogy bizonyos árukhoz hozzájussanak.