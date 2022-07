A Coca-Cola és a Pepsi is felfüggesztette a tevékenységét Oroszországban, az Ukrajna ellen indított háború miatt. A boltok polcain még megtalálni a népszerű amerikai termékeket, mivel a már leszállított készleteket még kiárusítják, de egyre terjednek az üzletekben az orosz klóntermékek - írja Világgazdaság a Forbes.ru tudósítása alapján.

Coca-Cola helyett Cool Cola, Fanta helyett Fancy és Sprite helyett Street várja az orosz fogyasztókat. A NielsenIQ adatai szerint májusban és júniusban már az üdítőpiac öt százalékát tették ki az orosz márkák. A klóntermékek terjedésével egyszerre a NielsenIQ azt is kimutatta, hogy Oroszországban ebben a két hónapban 5,5 százalékkal csökkent a szénsavas üdítőitalok forgalma.

Magánbiznisz lett a kólaárusítás



Ez egy csodálatos lehetőség, amire soha többet nem lesz példa. A külföldi cégek elhagyják az országot, mi pedig átvehetjük a helyüket – mondta a limonádéiról ismert Chernogolovka vezérigazgatója, Natalia Sakhnina. A cég már elkezdte a saját kólafajtáit gyártani Cola Chernogolovka és Fantola néven.

Miután az amerikai vállalatok bejelentették, hogy felfüggesztik az oroszországi tevékenységüket, az online térben hatalmas kereslet lett ezek iránt a márkák iránt. A legnagyobb oroszországi online kiskereskedelmi vállalat, a Wildberries sajtószolgálata az orosz Forbes kérdésére elmondta, hogy a Coca-Cola és a Pepsi termékek eladásai 320 százalékkal nőttek az oldalukon 2022. május 1. és július 20. között éves viszonylatban.

Ezzel együtt a kínálat is megnőtt a webáruházban. Az amerikai üdítőket kínáló eladók száma idén márciushoz képest megháromszorozódott a Wildberries oldalán. Az Ozon online piactér is arról számolt be, hogy idén júniusban hatalmas kereslet volt a felületükön a Coca-Cola és a Pepsi termékekre.