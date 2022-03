"Készen állok a tárgyalásokra vele. Készen álltam az elmúlt két évben. És úgy gondolom, hogy tárgyalások nélkül nem tudjuk befejezni ezt a háborút" - mondta a CNN-nek az ukrán elnök.

"Úgy gondolom, hogy minden forúmot, minden lehetőséget fel kell használnunk annak érdekében, hogy lehetőségünk legyen tárgyalni, lehetőségünk legyen beszélni Putyinnal. De ha ezek a kísérletek kudarcot vallanak, az azt jelentené, hogy ez egy harmadik világháború" - tette hozzá.

Zelenszkij az elmúlt napokban több tárgyalást sürgetett, mivel Oroszország ukrajnai inváziója a negyedik hetéhez közeledik. Egy szombaton közzétett videoüzenetében "haladéktalan" tárgyalásokra szólított fel, és arra figyelmeztetett, hogy ellenkező esetben Oroszország veszteségei "hatalmasak" lennének.

"Mindig is ragaszkodtunk a tárgyalásokhoz. Mindig is párbeszédet ajánlottunk, megoldásokat ajánlottunk a békéért" - mondta. "És azt akarom, hogy most mindenki hallgasson meg, különösen Moszkvában – áll a CNN beszámolójában.