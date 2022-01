Úttörő műtétről számolt be a The New York Times: a lap azt írja, először sikerült genetikailag módosított disznószívet átültetni egy emberbe. A különleges, nagyjából nyolcórás műtétet egy 57 éves, szívbeteg férfin hajtották végre Baltimore-ban múlt hét pénteken – írta a lap nyomán a Hvg.hu.

A Marylandi Egyetem kórházából azt közölték hétfőn, hogy a férfival egyelőre „minden rendben” van. A szívátültetés vezetője a lapnak azt mondta, a férfi új szívének van pulzusa, van nyomása, a férfinek már „ez a szíve”.

A tudomány régóta dolgozik azon, hogy olyan disznószerveket tudjanak módosításokkal létrehozni, amelyeket nem vet ki magából az ember szervezete, azonban a jelenlegi információk szerint ez az első sikeres próbálkozás.