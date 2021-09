A lengyel kormány elfogadta az adóreformcsomagot, amely véleménye szerint segíteni fogja a lengyel középosztály felépítését – írja a Notes from Poland. A pakk része a járványt követő gazdasági válságból történő kilábalást támogatni hivatott kormányzati intézkedéssorozatnak. Az adóváltozások lényege, hogy a személyi jövedelemadózásban a korábbinál progresszívebb rendszert vezetnek be, növelik a nem leírható egészségügyi hozzájárulást és minimumadót vezetnek be a vállalatoknak.

Az szja-mentes jövedelem a jelenlegi havi 3091 złotyról 30 ezerre (2,3 millió forint) emelkedik, miközben a legmagasabb, 32 százalékos adózási sáv csak 120 ezer złotynál (9 millió forint) lép be. A PAP hírügynökség becslése szerint ennek eredményeként 16,5 milliárd złoty marad a lengyel adófizetők zsebében. Mateusz Morawiecki miniszterelnök szerint a lakosság 90 százaléka jobban jár vagy legalábbis nem jár rosszabbul az új rendszerrel.

A kieső bevételt részben az egészségügyi hozzájárulás emeléséből akarják begyűjteni. Az adóból nem leírható hozzájárulás kulcsa egységesen, még az önfoglalkoztatókat is beleértve, 4,9 százalék lesz. Az üzleti élet vezetői szerint ez a közteher éppen a segíteni kívánt középosztályt, a dolgozó lengyelek millióit terheli majd meg. Morawiecki az Egyesült Királyságra mutogat, ahol szintén emelték az egészségbiztosítás nagyságát. Varsó a GDP 4,5 százalékáról két év alatt hat, hat év alatt hét százalékra akarja emelni az egészségügyi büdzsé arányát.

A kormány bejelentette az új vállalati minimumadót is, amelyet a hazai és külföldi tulajdonú nagyvállalatokra vetnek ki. A miniszterelnök szerint ezzel javítják a kisebbek versenyesélyeit. Az adó összege az árbevétel 0,4 százaléka. Emellett egyszerűsítik a nagyobb lakások építésének ügyintézését és a kormány garantálja a lakáshitelek 20 százalékának visszafizetését, maximum 100 złotyt (7,7 millió forint) a legalább 15 éves futamidejű kölcsönöknél. A hitelek egyszeri csökkentését is vállalják a második és harmadik gyermek születése után, továbbá nyolcmilliárd złotyval támogatják az önkormányzatokat.