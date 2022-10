Putyin tisztában van vele, sőt fél is tőle, hogy a saját környezete távozásra kényszeríti - mondta a saját tapasztalataira hivatkozva a korábban börtönre ítélt, jelenleg Londonban élő orosz milliárdos a Fox News-nak.

Az elit tudja, hogy amikor az elnök meghal - márpedig egy napon meg fog halni - valószínűleg elveszítik az állásukat, de az is lehet, hogy az életüket - véli Hodorkovszkij.

Azonban ami az elnök környezetébe tartozó emberek számára is újdonság lehet, az az, hogy a háború rosszabbra is fordulhat, és akkor mindnyájuknak vége lehet. Hodorkovszkij megfogalmazása szerint Putyin környezete egy gengsztermiliő, elnöki hatalmát a félelemre építi, vagyis, ha imázsa megkopik, akkor ez a félelem is csökken, tehát a hatalma is veszélybe kerül – idézte szavait az MTI nyomán az Index.

"Amit Putyin most tesz, a nukleáris fegyverek bevetésével való fenyegetőzés, a háború elvesztése, ez az őrült mozgósítás, mindez azt üzeni ezeknek az embereknek, hogy Putyin hatalmon maradása nemcsak rájuk jelent veszélyt, amit sokan közülük már elfogadtak, hanem veszélyt jelent a gyermekeikre és a családjukra is" - vélekedett az orosz ellenzéki milliárdos.

Hodorkovszkij, akit 2004-ben Oroszország leggazdagabb és a világ 16. legvagyonosabb embereként tartottak számon, 2003 és 2013 között gazdasági bűncselekmények miatt börtönben volt Oroszországban. Nemzetközi közbenjárásra szabadult elnöki kegyelemmel.