Prigozsinnak vége – állítja Rácz András elemző. Az Oroszország-szakértő állítását többek között azzal támasztotta alá, hogy a Wagner-csoport vezetője a szombati napon elveszítette az összes pénzét, üzleti birodalmát, médiafelületeit, továbbá magánhadseregét és még az önállóságát is.

Tegyük hozzá: a tegnapi nap lehetséges végkifejletei közül valószínűleg ez volt a legjobb. Prigozsin győzelme azt jelentette volna, hogy egy olyan ember szerez meghatározó befolyást, aki nemcsak normálisan tartotta, hogy a dezertálással próbálkozó harcosait nagykalapáccsal végzik ki, hanem ezzel még dicsekedett is

– értékelte a közelmúlt Moszkvai eseményeit Rácz András, aki azt is hozzátette: sosem lett volna elnök Jevgenyij Prigozsinból. Hiszen ennek van egy alkotmányos folyamata, amit teljesen nem lehet megkerülni, Oroszországban sem.

A szakértő mégis úgy gondolja, hogy a történet legnagyobb vesztese ezzel együtt Vlagyimir Putyin és az a putyini elit: az orosz állam és annak irányítása ugyanis tegnap tragikusan leszerepelt. Mert olyan Rácz András szerint a második világháború óta nem történt, hogy egy nem állami fegyveres erő több mint nyolcszáz kilométert masírozzon Oroszországban anélkül, hogy érdemi ellenállásba ütközött volna.

Az orosz állam pedig látványosan képtelen volt bármit is tenni, azt leszámítva, hogy udvariasan félreállt az útból és a belorusz diktátort kellett megkérnie, hogy közvetítsen

– magyarázza az elemző, aki azt is kiemelte, hogy kiderült: a mindig határozottnak, higgadtnak és rettenthetetlennek beállított Putyin valójában képtelen kezelni egy hirtelen kitörő, váratlan válságot. Rácz Andrásnak az is feltűnt, hogy Putyin elnök még csak nem is rossz döntéseket hozott, hanem vagy egyáltalán nem hozott döntést, vagy egymásnak ellentmondó döntéseket hozott.

„Bár a hosszú távú következtetésekkel óvatosnak kell lenni, de azt hiszem, nem túlzás azt mondani, hogy a történtek újra nyílttá tették a 2024 tavaszi elnökválasztás esélyeit. Három nappal ezelőttig az volt a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy Putyin újra elindul és nyilván újra elnök is lesz, tehát még legalább további hat évnyi Putyin-korszakra kell készülni. A tegnapi nap után viszont egyáltalán nem biztos, hogy ez a verseny tényleg olyan lefutott lesz, mint amilyennek korábban gondoltuk

– sorolta az érveket az Oroszország-szakértő, aki végül azzal zárta sorait, hogy az eseményekből összességében az következik, hogy mindazoknak, akik akár Oroszországban, akár külföldön a Putyinnal való kapcsolatra alapozták a politikai-üzleti stratégiájukat, célszerű ezt átértékelniük, vagy legalább felkészülniük alternatív forgatókönyvekre is.