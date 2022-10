Még a 2020-as években elérhetővé válnak a rák elleni oltóanyagok – mondta a BBC-nek a BioNTech két alapítója. A Pfizer koronavírus elleni vakcináját fejlesztő tudósok, Uğur Şahin és Özlem Türeci sejtelmesen annyit árultak el a lapnak, hogy olyan áttörést értek át, ami a következő években felgyorsíthatja a rák elleni oltóanyag kifejlesztését. Jelenleg a klinikai tesztek szakaszában vannak a vakcinák. A BioNTech már a koronavírus-járvány előtt elkezdett dolgozni a rák elleni oltóanyagon, de a munka megszakadt.

A német gyógyszerfejlesztő vállalat az mRNA-technológiát alkalmazná a rák elleni oltóanyag esetében is, mint ahogy a koronavírus elleni vakcinánál tették. Mivel már jól ismerik, hogyan reagál az ember szervezete erre a technológiára, gyorsabban tudják fejleszteni az új szert, illetve az elfogadtatási eljárás is egyszerűbb lesz az Európai Gyógyszerügynökséggel (EMA). A covid-vakcinához hasonlóan a tüskefehérjék segítségével a rákos sejtek kipusztítására törekednek, mint ahogy a koronavírus ellen is hatékony volt – írja a Guardian.

A BioNTech a vastagbélrák és a melanoma mellett több más típusú rákot is megcélozna az oltóanyaggal, de nincs egyszerű dolguk, mert olyan vakcinát kell kifejleszteni, ami az egészséges szövetekben nem tesz kárt.

Ráadásul jogi akadályokkal is szembe kell nézniük: korábban a Moderna bejelentette, hogy bepereli a BioNTechet és a Pfizert a koronavírus elleni oltóanyaggal kapcsolatos szabadalomvita miatt. Sahin elmondta: húsz évnyi kutatás van a technológia mögött, és harcolni fognak a szellemi tulajdonukért.