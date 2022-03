Egy orosz közgazdász szerint a nyugati szankciók hatására az Oroszország gazdasága már a második negyedévben recesszióba süllyedhet - idézi a szakértőt a Business Insider. Az ország pénzügyi rendszerének nagy részét kizárták a SWIFT nemzetközi pénzügyi átutalási rendszerből, az Európában és az USA-ba található magánkézben lévő vagyonok jó részét befagyasztották, mire a rubel jelentősen gyengült, a kamatok pedig a kétszeresére emelkedtek. A szakértők általában úgy vélik, hogy az intézkedések hatása hónapok múlva jelentkezhet.

Velük vitatkozik Jevgenyij Nadorsin, a moszkvai PF Capital kutatóintézet vezető elemzője, aki szerint az orosz gazdaság már a második negyedévben recesszióba hanyatlik. A recesszió elfogadott definíciója szerint akkor beszélünk erről, ha egy gazdaság két egymást követő negyedévben zsugorodik. Nadorsin azonban felhívja a figyelmet néhány olyan körülményre, ami gyorsíthatja a negatív folyamatokat.

A legfontosabb, hogy az orosz átlagembereknek kevés megtakarításuk van, ezért az elmúlt hónapokban hitelekből pörgették fel fogyasztásukat. Ez azzal jár, hogy a következő hónapokban jövedelmük egy részét elviszi a törlesztés, ami fékezi a fogyasztást. Ennek következtében már áprilisban elkezdődik a gazdaság zsugorodása.

Ezt támasztja alá, hogy az orosz bankok 2021-ben rekordprofitokat zsebeltek be - idézi az amerikai portál a Moscow Times információját. A moszkvai jegybank jelentése szerint a fogyasztási hitelek több mint 20 százalékkal nőttek az elmúlt évben, szemben a 2020-as 8,8 százalékos adattal. Ezzel egyidejűleg a szakértő szerint a munkanélküliség is emelkedhet, megtörve a pandémia lecsengésével együtt járó csökkenési trendet. Így a háztartások jövedelme nem növekszik tovább sőt az infláció miatt relatíve még csökkenni is fog.

