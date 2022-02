Függetlenül attól, milyen intézkedéseket hoz a román kormány az energiaáraknak a március 31. utáni időszakban való kordában tartására, a fóliasátrakban és üvegházakban termelt zöldségek mindenképpen drágulni fognak - írja a Maszol.

„Áprilistól legalább 10-15 százalékkal többe kerülnek majd a zöldségek, mivel a magas energiaárak miatt más árak is nőttek. A fűtés nálunk a termelési költségek több mint 10 százalékát teszi ki. Mi hazaszállítjuk a terményeket a vásárlóknak, s nagyon megnőttek a szállítási költségek is. (…) A csomagolóanyagok szintén megdrágultak. 2016-ban, amikor elindítottam a vállalkozást, egy kartondoboz egy lejbe került, most pedig 3,50-be” – mondta Viorel Tămaș, aki a Kolozs megyei Borsaújfaluban található Colina Farms ökofarmon termeszt zöldségeket fóliasátorban.

Más termelők még nagyobb arányú drágulást jósolnak. „Az energiaárak nagyon megnőttek. A tavalyi év azonos időszakához képest a termelési költségek 50 százalékkal emelkedtek. Minden megdrágult, a professzionális fóliáktól kezdve, az üzemanyagon át a műtrágyáig” – mondja Marius Petrache, a Marcoser cég vezérigazgatója.