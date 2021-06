A szerbiai epidemiológusok és az immunológusok is egyetértenek abban, hogy mindenkinek fel kell vennie a vakcina harmadik adagját is - írja a vajdasági Szabad Magyar Szó A legfrissebb adatok szerint Szerbiában összesen 4,655 millió adag vakcinát használtak fel. 2,566 millió ember vette fel az első oltást, míg mindkét oltást eddig 2,09 millió személy vette fel.

Arról, hogy a kínai vakcina két adagja után egy harmadik adagra is szükség lesz már egy ideje beszélnek az immunológusok, de most Branislav Tiodorovic epidemiológus azt mondta: mindegy, hogy melyik gyártó védőoltását vettük fel, szükséges lesz egy harmadik, emlékeztető dózisra is. Ezt a második adagot követően hat, nyolc vagy 12 hónap után kell beszúrni

Hasonló a helyzet, mint az influenza esetén. Az ellen is első körben fel kell venni a védőoltás mindkét adagját, majd évente emlékeztető vakcinára van szükség - mondta a járványügyi szakértő. Szerinte ugyanez lesz a koronavírus elleni védekezés üteme is. Nincs szükség arra, hogy az emberek ellenőrizgessék, mennyi antitest van a szervezetükben, hiszen az attól függ, melyik védőoltást kapták meg, ahogy az is, hogy mikor kell majd felvenniük a harmadik dózis vakcinát.

Miodrag Colic immunológus is úgy véli, hogy az embereket valószínűleg évente be kell oltani a koronavírus ellen, hiszen átlagosan minden egyes védőoltás körülbelül egy évig hatékony. Hozzátette: Minden jel arra utal, hogy Szerbia közel áll a kollektív immunitáshoz, ugyanakkor óvatosnak kell lennünk, mert a koronavírusról még nem tudunk eleget. Szerinte a koronavírus elleni küzdelem ősszel várhatóan folytatódni fog, de talán nem olyan mértékben, mint eddig.